«Спасти Амстердам»: Голландия намерена бороться с туристическим засильем

Бюро по туризму Нидерландов объявило о своём намерении прекратить продвижение страны как туристического направления в связи с недопустимо большим числом путешественников, сообщает Newsweek. Для борьбы с толпами власти собираются распределить нагрузку на другие регионы страны, а также изменить контингент туристов.

Большинство стран стараются привлекать туристов, однако у Голландии диаметрально противоположная проблема: чтобы уменьшить количество путешественников, она намерена прекратить популяризацию страны в качестве туристического направления, пишет Newsweek.

«Мы говорим, что «больше» не всегда значит лучше, во всяком случае, не везде, — цитирует американский журнал заявление Бюро по Туризму и Конгрессам Нидерландов (NBTC). — Чтобы иметь возможность контролировать потоки туристов, нам нужно действовать прямо сейчас. Пришло время, когда вместо продвижения туристического направления надо наладить работу туризма».

Как рассказывает издание, проект был задуман в октябре прошлого года, однако появился в новостных заголовках лишь недавно в связи с обсуждениями бюджета в правительстве Нидерландов. В стране проживает 17 млн жителей, на которых в прошлом году пришлось порядка 18 млн туристов. Ожидается, что к 2030 году эта цифра взлетит минимум до 29 млн человек ежегодно. Такой резкий скачок сделает невыносимыми и без того сложные природные условия.

Например, на пасхальных выходных вход в парк тюльпанов Кёкенхоф был перекрыт из-за пробок и загруженности улиц. Администраторы парка, одного из крупнейших и самых фотографируемых цветочных садов в мире, описали ситуацию как «совершенно недопустимую» для местных жителей. В деревушке Гитхорн, популярной благодаря живописной системе каналов, живёт 2,5 тыс. человек, а ежегодно её посещают около 350 тыс. одних только китайских туристов.

Как пишет издание, ещё более серьёзная ситуация складывается в Амстердаме, где на 1,1 млн жителей приходится 17 млн туристов, наводняющих узкие улочки города. В прошлом году Бюро по туризму ввело так называемый HollandCity plan, который поощряет туристов уезжать в менее известные места: Эйндховен или озёра Фрисландии.

Newsweek со ссылкой на слова сотрудника Бюро по Туризму в интервью De Telegraaf отмечает, что «задача по повышению туристической привлекательности страны заменена регулированием туристических потоков». «Множество других регионов также должны получить выгоду от развития туризма, поэтому мы разрабатываем новые направления», — добавил собеседник голландской газеты.

Однако, пишет американский журнал, сокращение туристов может негативно сказаться на экономике Нидерландов, которая в большой степени полагается на доходы от этой отрасли. По официальным данным, в прошлом году туристическая сфера обеспечила работой 761 тыс. человек (7,69% всех рабочих мест) и принесла €82 млрд дохода.

Кроме того, отмечает Newsweek, некоторые считают, что в проблеме виновато не количество туристов, а их времяпрепровождение: так, Амстердам имеет репутацию отличного места для мальчишника, а также для секс-туризма и наркотуризма, и поэтому притягивает определённые слои населения.

Рональд Винкельс, сотрудник туристической компании, в эфире голландской телекомпании RTL Z признался, что распределение туристов работает до определённых пределов. «Толпы — не самая большая наша проблема, — приводит его мнение американское издание. — Нам нужно привлекать хороших туристов и меньше прощать плохих. Не ругайте иностранцев: голландские путешественники тоже могут плохо себя вести».