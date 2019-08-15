Gala: на переговорах с Путиным у супруги Макрона будет особая роль

Как показали предыдущие встречи, Владимир Путин благосклонно относится к супруге французского президента Брижит Макрон. Поэтому, пишет журнал Gala, она должна будет смягчить атмосферу на переговорах французского и российского лидеров, которые состоятся 19 августа.

19 августа президент Франции Эммануэль Макрон будет принимать у себя Владимира Путина, «открыв перед ним двери Форта де Брегансон» — летней резиденции французских президентов, пишет журнал Gala. При этом, по словам автора статьи, присутствие супруги Макрона Брижит может способствовать тому, чтобы атмосфера на переговорах была тёплой. «Между ней и главой исполнительной власти в России* установилось некоторое взаимопонимание», — пишет издание.

Макрон хочет сделать из этого старого форта «французский Кэмп-Дэвид» по подобию резиденции американских президентов, где вершится международная дипломатия. Так, летом 2018 года чета Макрон принимала в Форте де Брегансон Терезу Мэй с мужем, чтобы обсудить брексит. А теперь в этом же месте ждут российского президента.

Как отмечает автор статьи, Макрон к встрече активно готовится и почти не выходит из кабинета. Тем более с 24 по 26 августа во французском Бияррице пройдёт саммит «Большой семёрки», и до этого Макрон хотел бы добиться продвижения на пути к разрешению украинского и иранского кризисов на переговорах с Путиным.

В этом деле Брижит Макрон должна неким образом поспособствовать, отмечает автор статьи, хотя у неё и нет никакого официального дипломатического статуса. Так, когда Макрон принимал Путина в Версальском дворце в 2017 году, мадам Макрон не стала присоединяться к ним, ведь Путин разведён со своей женой. И, как отмечает издание, российский лидер такую деликатность оценил.

Но в мае 2018 года чету Макрон пригласили в Константиновский дворец под Санкт-Петербургом, что тоже было символично, ведь его Пётр Первый строил в пику Версальскому, пишет автор статьи. А в июле того же года их принимали в Кремле во время чемпионата мира по футболу, и тогда Путин лично под вспышки фотокамер одарил Брижит Макрон большим букетом из роз, пионов и гортензий.

Кроме того, во время празднования годовщины окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже российскому президенту выделили место рядом с супругой Макрона. Журналисты даже отметили, что они перекинулись парой слов — на английском, который они знают не очень хорошо, но который их объединяет. И сейчас им нужно так же постараться, если не лучше, делает вывод автор статьи в журнале Gala.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).