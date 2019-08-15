Gala: на переговорах с Путиным у супруги Макрона будет особая роль
Дагестанский боец смешанных единоборств Магомед Маликов объяви о возобновлении карьеры и бросил вызов Фёдору Емельяненко.
Комендант Кремля Сергей Хлебников сообщил, что на территории Московского Кремля обнаружили авиабомбу времён Великой Отечественной войны.
Третьяковская галерея и Эрмитаж заработали более 3,5 млрд рублей в 2018 году, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службы музеев.
Режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук в беседе с kp.ru прокомментировал аварийную посадку самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.
Глава Alpha Robotics Venture Владимир Белый в беседе с Newinform прокомментировал предложение создать в школах факультатив по киберспорту.
Национальное агентство вина Грузии сообщило, что в июле текущего года страна экспортировала в Россию на 27% меньше вина, чем за аналогичный период 2018-го.
Агент российского хоккеиста Ивана Барбашёва Дэн Мильштейн заявил, что его клиент может покинуть «Сент-Луис Блюз» и рассматривает предложения по обе стороны океана.
Глава Росавиации Александр Нерадько не исключил проверки Лётно-исследовательского института имени Громова после инцидента с самолётом А321, экстренно севшем в поле в Московской области.
В Министерстве здравоохранения Омской области рассказали о состоянии трёхлетнего мальчика, который провёл в лесу более двух дней.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу подготовить документы по представлению к наградам членов экипажа самолёта А321, совершившего аварийную посадку в Московской области, пишет Интерфакс.
Казанский «Рубин» откажется от публикации видео с Романом Шароновым из-за крупного штрафа, наложенного на клуб.
Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с НСН оценил действия экипажа самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил жёсткую посадку на кукурузном поле в Московской области.
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что экипаж самолёта Airbus A321, экстренно приземлившегося в Подмосковье, представят к наградам.
Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал жёсткую посадку самолёта A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.
Генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Антошкин в беседе со «Взглядом» прокомментировал аварийную посадку самолёта Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский победили в стартовом поединке на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит на Фестивальной площади в «Лужниках».
Временно исполняющий полномочия главы Раменского района Николай Воробьёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о помощи пассажирам самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который совершил жёсткую посадку на кукурузном поле в Московской области.
Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин прокомментировал сообщения о связи свалок и жёсткой посадки самолёта A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле.
Представитель украинского лидера в кабинете министров Андрей Герус заявил, что экспорт электроэнергии в Польшу, осуществляемый за счёт одного из блоков Хмельницкой АЭС, приведёт к росту дефицита электричества в самой Украине.
Генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов в беседе с URA.RU прокомментировал аварийную посадку самолёта Airbus A321 на кукурузном поле в Московской области.
Генерал-майор в запасе Магомед Толбоев, Герой России, заслуженный лётчик-испытатель, в беседе с URA.RU прокомментировал аварийную посадку самолёта A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.
Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков считает, что возвращение Неймара пойдёт во вред сине-гранатовым.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Глава Росавиации Александр Нерадько прокомментировал инцидент с самолётом А321, экстренно севшем в поле в Московской области.
Возгорание стойки шасси самолёта Boeing 767-300 стало причиной временной остановки работы ирландского аэропорта Шаннон.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал голословными слова помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, который заявил, что Россия «крадёт технологии для разработки гиперзвукового оружия» у США.
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
В пресс-службе Лётно-исследовательского института имени Громова сообщили, что взлётно-посадочную полосу в Жуковском осмотрели на предмет отсутствия птиц перед вылетом А321 в Симферополь.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в этом году модератором пленарной сессии на Восточном экономическом форуме станет ведущий ABC Джордж Стефанопулос.
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что во время боя с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым покажет, что у россиянина может идти кровь.
В МЧС заявили, что тёплые ночи могли помочь потерявшемуся трёхлетнему мальчику выжить в лесу в Омской области.
Аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана близок к переходу в итальянский «Сассуоло».
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами по случаю празднования 15 августа Дня освобождения Кореи от колониального правления Японии.
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс — младший исполнит несколько композиций перед поединком обладателя пояса Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва с обязательным претендентом Энтони Ярдом из Великобритании.
Россельхознадзор принял решение ввести с 9 августа временные ограничения на поставки в Россию продукции свиноводства из Болгарии и Словакии из-за ухудшения ситуации по африканской чуме свиней (АЧС).
Курс евро превысил 74 рубля впервые с 1 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
В Кремле считают героями лётчиков, посадивших самолёт А321 в кукурузном поле в Подмосковье, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Власти Гибралтара приняли решение освободить капитана и трёх членов экипажа задержанного в июле иранского танкера Grace 1.
Футболист «Уфы» Данил Круговой близок к продолжению карьеры в составе московского ЦСКА
Жена пилота самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, Дамира Юсупова Наталья рассказала в беседе с URA.RU о разговоре с мужем после посадки.
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что жители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик подали более 60 тыс. заявлений на получение российского гражданства.
Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин пройдёт тест для Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) до и после поединка с британцем Хьюи Фьюри.
Видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало видео, снятое с высоты коптером на месте жёсткой посадки самолёта Airbus 321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Подмосковье.
Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.
Пропавший более двух дней назад в лесу в Омской области трёхлетний мальчик найден живым. Об этом сообщает портал ngs55.ru.
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ближайшие дни посетит Россию с рабочим визитом.
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что комплектация команды ещё не закончена.