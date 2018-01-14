Times: биография Брижит Макрон пролила свет на «эротическое творчество» Эммануэля

В 16 лет Эммануэль Макрон написал «страстный роман» об отношениях со своей учительницей, на которой он впоследствии женился. Об этом стало известно благодаря книге, посвящённой первой леди Франции, пишет The Times. По мнению британского издания, французскому президенту, который пытается восстановить престиж своей должности, остаётся только порадоваться, что его «эротическое произведение» так и не было опубликовано.

Французский президент Эммануэль Макрон однажды признался, что в юном возрасте написал три книги, но так и не опубликовал ни одну из них, потому что остался недоволен полученным результатом. По всей видимости, это было верное решение, так как накануне стало известно, что в возрасте 16 лет он написал «страстный рассказ» о своих любовных отношениях с учительницей, которая впоследствии стала его женой, пишет The Times.

Об этом «эротическом творчестве» стало известно благодаря биографии 64-летней супруги французского лидера Брижит. Вероятно, Макрон, стремящийся восстановить репутацию президентской должности во Франции, рад, что его произведение так и не увидело свет, рассуждает британское издание.

Автор «Брижит Макрон, свободная женщина» Маэль Брён взяла интервью у соседки семьи Макронов в Амьене, которая рассказала, что напечатала на машинке 300-страничный роман будущего президента.

«Это был откровенный, немного непристойный роман. Имена были изменены, но, я думаю, ему (Макрону. — ИноТВ) в это время было необходимо выразить свои чувства», — заявила соседка, которой не удалось сохранить копию рукописи.

Макрон влюбился в учительницу французского языка во время репетиции пьесы в амьенском лицее. Согласно биографической книге, будущая первая леди Франции «подверглась травле» в собственной семье, после того как все узнали о её интрижке с учеником.

Узнав об измене, первый муж Брижит Андре-Луис Озьер немедленно покинул семью. «Разумеется, он был вне себя. То, что его заменили одноклассником дочери, подростком, которого часто приглашали в их дом, стало раной, которая не могла зажить легко», — говорится в книге.

Озьер развёлся с женой лишь десять лет спустя, в 2006-м. И через полтора года Брижит, у которой осталось три ребёнка от первого брака, вышла замуж за Макрона, поясняет издание.

Другие неопубликованные произведения Макрона включают работу об испанском конкистадоре и роман о пианисте. «Я был ими недоволен, поэтому не отдал их издателю. Но литература формирует мои слова и действия. Я всё ещё пишу», — признавался он в интервью Le Point.