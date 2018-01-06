HuffPost: с Эрдоганом Макрон говорил так же смело, как и с Путиным

Тон речи президента Франции Эммануэля Макрона на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганомом в Елисейском дворце в эту пятницу был таким же, как и на встрече с Владимиром Путиным в Версале, утверждает The Huffington Post. Макрон, в частности, заявил, что недавние события в Турции «не позволяют достичь никакого прогресса в процессе присоединения Турции к Евросоюзу». При этом, как пишет издание, вместо «присоединения» Макрон предложил президенту Турции «партнёрство».

Президент Франции Эммануэль Макрон не оказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану такой же торжественный приём, как Владимиру Путину. Однако тон речи Макрона на встрече с Эрдоганом в Елисейском дворце в эту пятницу был таким же, как и на встрече с президентом России в Версале, утверждает The Huffington Post.

«Нам необходим требовательный диалог, в котором мы сможем обсудить наши разногласия, уменьшить их количество, но прежде всего закрепить то, что нас связывает», — отметил Эммануэль Макрон.

Это означает, что оба лидера должны приветствовать «образцовое» сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также, например, заключать торговые сделки. Это также означает, что им стоит открыто говорить о проблемах. Президент Франции смело заявил: «Недавние события в Турции не позволяют достичь никакого прогресса в процессе присоединения (Турции. — ИноТВ) к Евросоюзу». При этом, как пишет издание, вместо «присоединения» Макрон предложил президенту Турции «партнёрство». «Турция устала ждать», — ответил на это Эрдоган.

Говоря о недавних событиях, президент Франции имел в виду чистку, которую президент Турции начал проводить после неудачной попытки государственного переворота в 2016 году. «У нас разные взгляды на индивидуальные свободы», — заявил Макрон. Он добавил, что демократии «должны уважать принцип верховенства закона».

Как сообщает The Huffington Post, президент Франции также передал Эрдогану список заключенных, причины задержания которых неоднозначны. «Мы продолжим вести диалог для того, чтобы всё, что возможно, было решено», — заявил Макрон.