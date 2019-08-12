Le Figaro: встреча с Путиным и саммит «Большой семёрки» — Макрона ждёт дипломатически насыщенный август

Во второй половине августа Эммануэль Макрон намерен осуществить громкое возвращение на дипломатическую арену после летнего отпуска, пишет Le Figaro. 24-25 августва во Французском Биарицце состоится саммит «Большой семёрки», однако до него французский лидер встретится с Владимиром Путиным — президентом страны, без которой не обойтись в решении крупных международных вопросов, подчёркивает издание.

Выходные 24-25 августа станут моментом громкого возвращения Эммануэля Макрона на «дипломатический фронт» у себя дома, пишет Le Figaro, имея в виду предстоящую встречу во французском Биарицце лидеров стран «Большой семёрки» — первое подобное мероприятие во Франции со времён саммита в Довиле в 2011 году.

Выход Макрона из дипломатического отпуска состоится 19 августа, когда французский президент примет в своей летней резиденции форт Брегансон российского лидера Владимира Путина. Россию исключили из формата «Большой восьмёрки» после присоединения Крыма в 2014 году, однако «в таких горячих вопросах как Иран и Сирия, не говоря уже об Украине, Москва является игроком, без которого не обойтись», подчёркивает газета, отмечая, что линия поведения Эммануэля Макрона предполагает диалог со всеми сторонами.

Тем не менее, и без Владимира Путина «шероховатостей» предстоящей встрече клуба семи западных стран будет не занимать, полагает газета. Главе французского государства предстоит считаться с «непредсказуемостью» Дональда Трампа, недавно резко раскритиковавшего «своего друга Эммануэля» за его позицию по Ирану и продолжающего угрожать введением таможенных пошлин на французские вина или немецкие автомобили. Обещает «создать настроение» и новоиспечённый член «круга семерых» Борис Джонсон, который прибудет в Биарицц за два месяца до истечения крайнего срока выхода Великобритании из ЕС.

Как сообщается, одной из главных тем саммита для Эммануэля Макрона станет борьба с глобальным потеплением — вопрос, в очередной раз рискующий оставить Дональда Трампа в одиночестве. Тем не менее, Париж настроен на проведение саммита, в котором всеобщее внимание будет приковано не к согласию участников в отношении итого заявления, а к реально взятым на себя обязательствам, а также к открытости саммита по отношению к гражданскому обществу, подчёркивают в Елисейском дворце.

23 августа, накануне саммита, Макрон проведёт встречу с представителями некоммерческих организаций и предприятий. По мнению эксперта Университета Торонто Джона Киртона, допущение на саммит наблюдателей — Индии и африканских стран, — а также представителей гражданского общества не является беспрецедентным шагом. Единственным новшеством станет создание формата U7, который объединит представителей академического сообщества семи государств.

По мнению газеты, одной из тем, за которые может ухватиться Елисейский дворец, для того, чтобы «дипломатическая гора не родила мышь», станет налогообложение. В ходе встречи министров финансов «Большой семёрки», состоявшейся в городе Шантильи в прошлом месяце, было достигнуто некоторое взаимопонимание по вопросу минимального налога на прибыль транснациональных корпораций, в том числе — цифровых гигантов.

Тем временем, для французского общественного мнения, по обыкновению, скептически настроенного по отношению к большим дипломатическим событиям, успех или неудача саммита будут определяться, в том числе, в свете активности различных протестных групп — антиглобалистов, «жёлтых жилетов» или «Чёрного блока», — которые надеются использовать встречу как повод заявить о себе.