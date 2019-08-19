L’Express: сотрудничество несмотря на разногласия — Путин и Макрон сделали совместное заявление

Эммануэль Макрон и Владимир Путин сделали совместное заявление перед началом переговоров в летней резиденции главы Франции, сообщает L’Express. Как передаёт издание, в ходе пресс-конференции лидеры двух стран коснулись важнейших вопросов, обозначенных на повестке дня переговоров, включая Украину, Сирию и протестные акции в Москве.

«Глубокие разногласия, но желание продолжить сотрудничество вопреки всему», — таков, по мнению L’Express, был основной посыл совместного заявления Эммануэля Макрона и Владимира Путина перед началом переговоров в понедельник.

Как напоминает издание, глава Франции принял своего российского коллегу в летней резиденции форт Брегансон для обсуждения вопросов безопасности незадолго до саммита «Большой семёрки», который пройдёт во Франции в конце недели без участия России.

В ходе пресс-конференции Эммануэль Макрон выступил за проведение четырёхстороннего саммита по Украине с участием Москвы, Киева, Парижа и Берлина «в ближайшие несколько недель», отметив, что в отношениях России и Украины произошли «существенные изменения».

Владимир Путин подтвердил, что обсудит в ходе переговоров с Макроном Украину и Донбасс, подчеркнув, что в этом вопросе существуют основания для «осторожного оптимизма». При этом российский лидер заметил, что любая встреча должна приводить к «конкретному результату».

Другим важным вопросом, обсуждавшимся на пресс-конференции, стало наступление сирийских войск в регионе Идлиб при поддержке российской авиации, атакующей позиции боевиков. По словам Макрона, Франция серьёзно обеспокоена ситуацией в этом районе, «где местные жители живут сегодня под бомбёжками. Где проводимые режимом атаки ведут к смерти мирных граждан». Однако, как передаёт издание, Владимир Путин, по всей видимости, не разделяющий этой обеспокоенности, заверил французского коллегу, что Россия поддерживает сирийскую армию в борьбе против террористической угрозы, и эта работа будет доведена до конца.

Президент Франции также высказался в пользу сближения России с Евросоюзом. По его словам, несмотря на «недопонимания последних десятилетий», Россия — европейская страна, а значит «необходимо заново выстроить архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией».

Оба лидера согласились в том, что в новом мировом порядке у франко-российского союза будет особая роль. «Отношения Франции и России имеют решающее значение», — подчеркнул Макрон, объявив о своём предстоящем визите в Москву в мае 2020 года по случаю празднований 75-летия победы над нацистской Германией. Российский президент, в свою очередь, напомнил об укреплении сотрудничества двух стран в области культуры, упомянув о проведении в будущем году «Русских сезонов» во Франции — серии культурных мероприятий, запланированных почти во всех регионах страны.

Помимо сирийского вопроса разногласия у президентов возникли и при обсуждении московских акций протеста, замечает журнал. Обсуждение этой темы привело к «неожиданной перепалке» по поводу французских «жёлтых жилетов». По словам Путина, российские власти делали все, чтобы демонстрации оставались в рамках закона, не желая повторения ситуации, схожей с кризисом «жёлтых жилетов» во Франции. В ответ на это Эммануэль Макрон заявил, что такое сравнение неправомерно. «Франция всегда соблюдала собственную конституцию и конституцию Совета Европы, — подчеркнул французский лидер. — Те, кто выходил на демонстрации, были свободно представлены на выборах и будут участвовать в выборе муниципальных властей».



