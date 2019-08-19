Tagesspiegel: Макрон позиционирует себя как истинного лидера ЕС

Эммануэль Макрон притязает на более активное участие в формировании внешней политики ЕС и преподносит себя в роли настоящего лидера Европы, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. На этой неделе он принимает во Франции сначала российского президента Владимира Путина, а затем — саммит G7. Амбиции Макрона не всем по нраву, однако он готов потягаться за ведущую роль в ЕС с Ангелой Меркель, считает автор статьи.

Начинается неделя президента Франции: Макрон преподносит себя как настоящего главу ЕС, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Сначала французский лидер встретится с главой Кремля Владимиром Путиным, затем он станет хозяином саммита «Большой семёрки».

Трёхнедельный отпуск Эммануэля Макрона, который он провёл вместе со своей супругой в летней президентской резиденции между Ниццей и Марселем, подошёл к концу. Это мог быть действительно расслабленный отдых, полагает автор статьи Альбрехт Майер. Протесты «жёлтых жилетов» остались позади, уровень безработицы в стране снизился до рекордных показателей за последние десять лет. А на европейской сцене Макрон сейчас выступает в роли лидера, с тех пор как ему удалось сделать бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен главой Еврокомиссии.

На этой неделе Макрон снова будет в центре внимания, потому что во Францию прибудут с визитом российский президент Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп, подчёркивает немецкая газета.

Нынешняя активность Макрона на международной арене проливает свет на то, что он готов потягаться с канцлером Ангелой Меркель, долгое время игравшей роль европейского лидера. Между тем, Меркель на этой неделе снова заявила о своём намерении остаться на посту канцлера Германии до официального окончания срока в 2021 году.

Тем не менее окончание её пребывания на посту канцлера не за горами, а нынешний президентский срок Макрона истекает только в 2022 году, отмечается в статье. При этом по состоянию на сегодняшний день у него есть все шансы быть переизбранным на новый срок, считает немецкий журналист.

Однако притязания Макрона на более явное участие в формировании политики ЕС — а при необходимости даже в тяжёлой борьбе с немецкими партнёрами — по нраву далеко не всем, подчёркивает Der Tagesspiegel. У многих в Европарламенте стремления Макрона к власти вызывают сомнения, что показали в середине июля результаты голосования, в котором Урсула фон дер Ляйен победила лишь с небольшим отрывом.

В то же время это никак не отменяет факта, что в этот понедельник глава Франции встретится в Форте Брегансон с российским лидером Владимиром Путиным, в беседе с которым он намерен по-своему расставить акценты во внешней политике. Французские СМИ даже увидели в этой встрече двух президентов сигнал о сближении между обеими странами.

Ещё во время саммита G20 в Осаке в июне Макрон после разговора с Путиным заявил, что сотрудничество с Россией имеет решающее значение при урегулировании крупных международных конфликтов. Однако с Россией нельзя быть наивным, также добавил французский президент.

В любом случае, принимая Путина в своей летней резиденции, Макрон подчёркивает, что хорошие отношения с лидером Кремля для него очень кстати. Атмосфера форта с видом на Средиземное море отлично подходит для доверительных разговоров, полагает автор статьи. По данным французских СМИ, Макрон хочет обсудить с Путиным, в первую очередь, конфликт между США и Ираном, а также ситуацию в Сирии и на Украине.

Спустя пять лет после «аннексии Крыма»* Франция выступает за повышение дипломатического статуса Москвы, что она показала ещё в прошлом июне: тогда Россия снова получила право голоса в ПАСЕ. Именно Париж в своё время активно поддержал этот шаг.

Однако Россия по-прежнему исключена из группы важнейших промышленных государств. В 1998 году это объединение стран вместе с Россией сформировало «Большую восьмёрку», но после присоединения Крыма к России государства G7 снова стали собираться между собой без участия Москвы. Между тем, сейчас Франция является председателем G7, отмечает издание.

В субботу, когда Макрон будет открывать саммит «Большой семёрки» в Биаррице на юго-западе Франции, роль главы Франции в качестве лидера, в том числе в цифровом налогообложении, может стать особенно заметной, пишет немецкая газета. В июне во Франции был введён цифровой налог для крупных интернет-концернов. По мнению Макрона, эту практику следует распространить во всех государствах G7.

Президент США Дональд Трамп считает иначе. В противовес цифровому налогу он пригрозил обложить пошлинами импорт вина из Франции. Кроме того, есть проблема и с американским бортом номер один, отмечает издание. Эксперты сомневаются, приспособлен ли аэропорт в Биаррице с его относительно короткими взлётно-посадочными полосами для обслуживания полностью заправленного президентского самолёта. На случай замены для прибытия Трампа рассматривается также аэропорт в Бордо, сообщает Der Tagesspiegel.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).