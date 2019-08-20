BFM TV: антиглобалисты проведут свой G7 — с мирными демонстрациями и конференциями
Это антисаммит, который позиционирует себя как международный. Всю неделю баскские националисты будут общаться с антиглобалистами и эко-активистами со всей Европы.
Это антисаммит, который позиционирует себя как международный. Всю неделю баскские националисты будут общаться с антиглобалистами и эко-активистами со всей Европы.
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска поднялся до отметки 600 см. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Режиссёр и худрук театра «Ленком» Марк Захаров госпитализирован в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии.
Усиление торговой войны между США и Китаем может привести к замедлению роста российской экономики вплоть до её перехода в рецессию. Об этом говорится в исследовании Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ «Высшей школы экономики» (ВШЭ).
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном выход Соединённого Королевства из Евросоюза.
Соединённые Штаты призывают власти Сирии вернуться к режиму прекращения огня в Идлибе, говорится в заявлении заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Форте Брегансон, выразил уверенность в европейском будущем России.
Президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Отмечается, что в ходе беседы американский лидер отметил необходимость снизить уровень напряжённости в ситуации вокруг Кашмира.
За прошедшие сутки специалисты ликвидировали 29 лесных пожаров на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФБУ «Авиалесоохрана».
В Камчатском крае более 60 медведей, которые могли представлять угрозу для людей, отстрелили в этом сезоне, заявил глава региона Владимир Илюхин.
Датский бизнесмен, основатель мебельного ретейлера Jysk Ларс Ларсен скончался на 72-м году жизни.
Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении защитника испанской «Севильи» Серджи Гомеса.
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев считает, что у команды хорошие перспективы после победы над ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль заявил, что главный тренер команды Олег Кононов был недоволен игрой игрой команды после первого тайма матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Площадь природных пожаров на испанском острове Гран-Канария достигла 10 тысяч гектаров. Об этом говорится в сообщении службы спасения Канарских островов в Twitter.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил вице-премьеру — руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко отзыв на законопроекты «Об обязательных требованиях» и «О государственном контроле (надзоре)», подготовленные в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности («регуляторная гильотина»).
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов оценил поддержку болельщиков после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль поделился эмоциями после победы над ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В экологической организации «Гринпис» призвали Всероссийский институт океанографии (ВНИРО) провести новый подсчёт оставшихся в приморской «китовой тюрьме» белух в присутствии независимых наблюдателей. Об этом говорится в сообщении организации.
Российский нападающий Валерий Ничушкин стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш».
Почти 130 тысяч человек, более 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к стратегическим учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Хоккеист «Питтсбург Пингвинз» и сборной России Евгений Малкин, который посетил футбольный матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА, дал свою оценку прошедшей игре.
Истребители Военно-воздушных сил Великобритании подняли в воздух для сопровождения двух самолётов Су-30 ВКС России над Балтийским морем, сообщило британское Минобороны.
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, как команде удалось переломить ход матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи с парламентской делегацией КНДР посоветовал Пхеньяну не доверять Соединённым Штатам.
Россиянка Анна Блинкова одержала разгромную победу над американкой Коко Вандевей в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бронксе.
«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Три белых обелиска установлены в центре Бостона в память о погибших в результате теракта на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года, передаёт Associated Press.
Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго поделился эмоциями после победы над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил о разработке мер по снижению цен на электроэнергию для населения на 20%.
Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал победное фото из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в официальном письме председателю Европейского совета Дональду Туску призвал исключить из соглашения о брексите условие о сохранении Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии «Деловой России» Ильдар Неверов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что норматив утилизации по всем группам отходов от использования товаров могут увеличить до 100%.
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился эмоциями после победы над ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Самолёт российской авиакомпании «Победа» совершил жёсткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри. Об этом сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Армении.
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун отреагировал на победу команды над столичным ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Испытанная в США крылатая ракета была вариантом «Томагавка», передаёт РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона подполковника Роберта Карвера.
Новым мэром Риги на внеочередном заседании городской думы избран временно исполнявший эти обязанности Олег Буров, представляющий партию «Честь служить Риге» (ЧСР), сообщает LSM.
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, по какой причине у него возникли претензии к судье матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» Сергею Карасёву после второго забитого мяча красно-белых.
Россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своими эмоциями после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго признан лучшим игроком матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Директор московской школы «Покровский квартал» Илья Новокрещёнов в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
В Форте Брегансон закончились переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Как передаёт РИА Новости, они продолжались более 3,5 часа.