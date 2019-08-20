BFM TV: антиглобалисты проведут свой G7 — с мирными демонстрациями и конференциями

На границе Франции и Испании идёт подготовка к антисаммиту, который станет альтернативой предстоящему саммиту «Большой семёрки» в Биаррице, передаёт BFM TV. На мероприятии ожидаются антиглобалисты и эко-активисты из разных стран Европы, а организаторы обещают конференции по актуальным проблемам современного общества и «мирные, семейные» демонстрации.

Это антисаммит, который позиционирует себя как международный. Всю неделю баскские националисты будут общаться с антиглобалистами и эко-активистами со всей Европы.

ЭНЬЯУТ АРАМЕНДИ, официальный представитель альтернативного саммита: Здесь всё переведено на несколько языков, потому что для нас антисаммит должен быть на нескольких языках, которые мы используем: французский, испанский и баскский.

Организаторы призывают провести мирный антисаммит, но власти опасаются, что заметят агрессивно настроенные группы среди протестующих.

ЭНЬЯУТ АРАМЕНДИ: С самого начала государство сделало всё возможное, чтобы создать атмосферу страха и не дать антисаммиту пройти в хороших условиях. А мы решили сделать всё наоборот. Мы решили провести открытый антисаммит, без полицейского государства. Мы не хотим сделать из Андая и Ируна то, что сделал мэр Биаррица или правительство: город-бункер.

Силы правопорядка Франции и Испании вместе обеспечивают безопасность территории и усилили наблюдения на вокзалах и франко-испанской границе, но мэр Андая остаётся спокойным.

КОТЬЕ ЭСЕНАРРО, мэр Андая: Я доволен тем, что манифестанты анти-«семёрки» заявили, что проведут мирную демонстрацию, семейную, солидарную. Мы можем принять антисаммит, если только участники будут с уважением относиться к имуществу и жителям города, который его принял.

Начиная со среды пройдёт более 50 конференций, посвящённых правам женщин и миграционному кризису в Европе. Первая крупная демонстрация антисаммита намечена на следующую субботу, первый день работы «Большой семёрки».

Дата выхода в эфир 19 августа 2019 года.