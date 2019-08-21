Bloomberg: на саммите «Большой семёрки» Трамп вновь испытает на прочность союз Меркель и Макрона

Появление Дональда Трампа на саммите «Большой семёрки» во французском Биаррице станет очередной проверкой на прочность для союза Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, пишет Bloomberg. По словам издания, американский лидер давно намеревается «вбить клин» между главами Франции и Германии, отношения которых и без того не на высоте, для достижения собственных целей в сфере торговых отношений с ЕС.

После многомесячного обмена язвительными репликами Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель всё же удалось отложить в сторону некоторые противоречия и договориться о кандидатуре на пост главы Европейской комиссии, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, это сближение произошло как раз вовремя, учитывая скорый визит в Европу Дональда Трампа по случаю саммита «Большой семёрки» во французском Биаррице.

Как поясняет автор статьи, президент США — «мастер находить болевые точки» в отношениях Франции и Германии и давно хотел «вбить клин» между двумя лидерами, тем более что внимание главы Белого дома переключается с Китая на торговую войну с Европой. Как рассказывает бывший глава итальянского правительства Энрико Летта, работавший как с Меркель, так и с Макроном, торговля — уязвимое звено в отношениях двух лидеров: если Франция — страна с протекционистскими тенденциями, то Германия в большей степени опирается на экспорт производственных товаров. «Это ещё одна ассиметричная ситуация», — отмечает эксперт.

Хотя вопросы торговли не стоят на повестке дня саммита «Большой семёрки», судя по недавним заявлениям Трампа, они будут подняты в ходе двусторонних встреч, полагает издание. Согласно двум источникам Bloomberg, на недавнем вечере, посвящённом сбору средств, в Хемптонсе Трамп «повысил шансы» на установление пошлин на ввоз французского вина в размере 100%. Кроме того, Торговое представительство США рассматривает вопрос о принятии ответных мер в отношении французского налога для интернет-гигантов, а Европа замерла в ожидании «зелёного света» от ВТО на установление Америкой таможенных пошлин для товаров из ЕС на сумму до $7 млрд.

Как заявил Трамп во время предвыборного митинга в Манчестере (штат Нью-Гемпшир) на прошлой неделе, «Европейский союз хуже Китая, только меньше». «Он ужасно с нами обращается: барьеры, пошлины, налоги, а мы разрешаем им заходить (на наш рынок. — ИноТВ)», — пожаловался американский лидер.

«Проблема в том, что наибольшее сопротивление требованиям Трампа оказывают во Франции, притом что угрожает наказанием он в основном Германии», — замечает Bloomberg. Дело в том, что США хотят получить больше доступа на европейский сельскохозяйственный рынок, что неприемлемо для французов, угрожая в противном случае установить пошлины на ввоз немецких автомобилей. Это заставляет советников Меркель «нервно поглядывать» на французского президента, затеявшего, по их мнению, «двойную игру» в отношении торговли.

Как передаёт издание, Франция вместе с другими союзниками убедила Германию не обсуждать сельскохозяйственный вопрос в ходе торговых переговоров с Трампом в апреле, однако продолжает голосовать против начала новых переговоров по этому вопросу.

«Столь откровенная подачка собственному сельскому электорату по столь важному для Германии вопросу серьёзно раздосадовала Меркель», — отмечается в статье. По словам близкого к немецкому канцлеру источника, глава германского правительства не уверена, что может доверять Макрону в вопросах торговли.

Как замечает автор материала, эти расхождения в политике Меркель и Макрона отражают различие их биографий. Одна из них — 65-летняя дочь пастора, выросшая в коммунистической Восточной Германии, другой — «вундеркинд», в 15 лет сочинявший пьесы: «Она осторожна, он быстр. Он любит громкие заявления, она действует за кулисами». Тем не менее, когда Макрон пришёл к власти во Франции, поначалу казалось, что они смогут наладить по-настоящему эффективное партнёрство. Макрон обещал модернизировать французскую экономику и в ответ надеялся, что Меркель убедит немецких скептиков согласиться на большую финансовую интеграцию в еврозону, однако обе стороны вскоре оказались разочарованы.

Позднее в эти всё более расстраивающиеся взаимоотношения вмешался Дональд Трамп. Как рассказывает присутствовавший на встрече дипломат, во время государственного визита Макрона в Белый дом в апреле 2018 года Трамп начал встречу с «тирады» о торговых методах Меркель и спросил французского лидера, что он о ней думает. Когда же Макрон попытался ответить вежливо, глава Белого дома перебил его и назвал канцлера «неудачницей».

Как напоминает Bloomberg, с тех пор отношения Трампа с Макроном заметно ухудшились. Французский президент выступил с Меркель единым фронтом как по вопросу климата, так и по теме Ирана. Однако в то же время Макрон продемонстрировал готовность нажимать на те же «болевые точки», что и Трамп, периодически оставляя Меркель противостоять США в одиночестве.

Так, спустя месяц после визита в Белый дом приглашённый в немецкий Ахен для получения награды Макрон публично отчитал Германию за препятствование его планам, повторив критические замечания Трампа в адрес немецкого правительства. «Бюджет и торговый излишек не может быть извечным фетишем Германии, поскольку достигается он за счёт других», — заявил тогда Макрон.

Как отмечает издание, ссора двух лидеров касательно поставок оружия Саудовской Аравии, в ходе которой Макрон назвал отказ Меркель от сотрудничества с королевством после убийства журналиста Джамаля Хашукджи «демагогией», поставила под вопрос планы Франции и Германии по совместной разработке военной техники. Макрон даже попытался помешать планам Германии по проведению российского газопровода «Северный поток —2». Как передаёт Bloomberg, официальные лица Германии были в бешенстве, когда Франция убедила ЕС потребовать усиления контроля над проектом газопровода, сочтя это угрозой германским интересам. Позднее компромисс был найден, «но осадок остался».

В последний раз Макрон разгневал Германию в мае текущего года, когда «зарубил» немецкого кандидата на пост главы Европейской комиссии Манфреда Вебера, прилюдно «разгромив» его за отсутствие профессионализма. За этим последовал целый ряд кризисных заседаний ЕС, завершившийся звонком Макрона Ангеле Меркель с предположением компромиссной фигуры — главы Минобороны Германии Урсулы фон дер Ляйен.

Свои взаимоотношения с немецким канцлером Макрон описывает как «продуктивную конфронтацию», Меркель, в свою очередь признаёт «различия в менталитетах» с Макроном, однако знающие лидеров люди утверждают, что, несмотря на отсутствие близости, они находят возможность работать вместе.

Как подчёркивает автор статьи, в ходе прошлых саммитов «Большой семёрки» союз Меркель и Макрона играл решающую роль в «обуздании» американского лидера. Именно они убедили Трампа подписать итоговое заявление на саммите в Канаде в прошлом году — даже если он и разорвал его по пути домой. Таким образом, любые трения между Францией и Германией на предстоящей встрече могли бы подорвать усилия по получению уступок от США.

«В момент, когда борт номер один начнёт посадку в Биаррице в субботу, оба (лидера. — ИноТВ) будут знать, что их отношениям предстоит очередное испытание на прочность», — заключает издание.