Франция должна проводить собственную внешнюю политику, не поддаваясь влиянию своих союзников, и как можно скорее отменить невыгодные ей самой санкции против России, заявил на страницах Boulevard Voltaire Жак Мияр, французский политик и экс-депутат Нацсобрания. По его мнению, Крым всегда был русским, а политика экономического давления на Москву лишь подталкивает её к союзу с агрессивным Пекином.

Выразив своё одобрение встрече Эммануэля Макрона и Владимира Путина в Брегансоне, прошедшей накануне саммита G7, обозреватель Boulevard Voltaire Жак Мияр призвал в срочном порядке снять санкции против России, которые противоречат экономическим, политическим, культурным и дипломатическим интересам Франции.

Французский политик недоумевает, как санкции могут заставить Россию изменить свою политику в Крыму, если он «в сущности был русским со времён Екатерины Великой». По его словам, это «геостратегическая ошибка», о которой французы должны хорошо знать. Как напоминает Мияр, во время Крымской войны 1854—1856 годов Франция потеряла 100 тыс. солдат на поле боя и в результате болезней. По Парижскому мирному договору Россия отказалась от притязаний на территории Османской империи, однако он не ставил под сомнение принадлежность Крыма России.

Что касается позиции Москвы в украинском вопросе, она принципиально отличается, поскольку есть свобода действий в переговорах с Киевом, для того чтобы гарантировать украинцам целостность их территории против автономии пророссийского Донбасса.

Главный вопрос, по мнению автора статьи, состоит в том, сможет ли Франция снова проводить независимую внешнюю политику и сбросить оковы многосторонних санкций, принятых «под давлением некоторых ультра-европейцев, видящих в Путине нового Сталина». Мияр подчёркивает, что Россия является частью европейского баланса и без неё невозможно обеспечить мир в Европе. В то же время «гетто санкций» толкает страну в объятия Пекина, агрессивные наклонности которого всё больше проявляются в Гонконге.

«Большая семёрка» должна принять Россию и снова стать «Большой восьмёркой», — убеждён политик. В заключение своей статьи в Boulevard Voltaire он подчёркивает, что только французское правительство может защитить особенные интересы Франции, которые нельзя смешивать с интересами других государств, в особенности союзников.