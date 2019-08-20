Le Parisien: справа налево — Путин не оставляет равнодушными французских политиков

За весь период пребывания у власти президента Владимира Путина его отношения с французскими лидерами были похожи на «американские горки» — то на пике, то на низком уровне, пишет Le Parisien. По мнению издания, Путин не оставляет равнодушным французский политический класс, находя отклик как у правых, так и у некоторых левых.

В одном из интервью зарубежным журналистам в июне 2018 года президент Владимир Путин признался, что его восхищает Жак Ширак. «Неожиданное откровение», — комментирует Le Parisien и напоминает, что ранее, в 2015 году, глава Кремля уже отмечал французского лидера за его отказ в 2003 году участвовать в американской войне в Ираке.

По мнению издания, в целом с момента прихода Путина к власти отношения между Москвой и французскими лидерами похожи на «американские горки». Так, после Жака Ширака его преемник Николя Саркози, будучи президентом, относился к России довольно критически. В далёком 2008 году этот лидер яростно отстаивал единство Грузии, когда Россия поддержала независимость Южной Абхазии. Однако, вновь оказавшись у руля в партии «Республиканцы», к 2015 году Саркози, судя по всему, изменил своё мнение.

Довольно сдержанно по отношению к России себя показал предшественник действующего французского лидера Франсуа Олланд, на чьё президентство пришлись «аннексия» Крыма*, война в Донбассе, а также обострение сирийского конфликта, в котором Франция выступала против Дамаска, союзника России.

Le Parisien считает, что российский лидер «никогда не оставлял безразличной» политическую элиту Франции. При этом примечательно, что Путина ценят как правые, за его автократический настрой и борьбу с исламизмом, так и левые — за антиамериканизм.

Один из самых близких к Путину политиков — кандидат от «Республиканцев» на выборах в 2017 году Франсуа Фийон, который в какой-то момент даже говорил о подписании «исторического соглашения об объединении». Также среди правых — сторонников Путина можно выделить Филиппа Де Вилье, мечтавшего создать в Крыму исторический развлекательный парк, бывшего депутата от «Республиканцев» Тьерри Мариани и ещё одного экс-парламентария Жака Мияра.

Но самые прочные связи, по утверждениям издания, Москва создала с Национальным объединением, бывшим Национальным фронтом, и его лидерами. В конце концов, Марин Ле Пен даже искала финансовой поддержи России для своей предвыборной кампании и даже говорила в 2011 году, что восхищается президентом Путиным.

Хотя большинство левых, напротив, не выказывают восторгов относительно главы Кремля, лидер «Непокорённой Франции» Жан-Люк Меланшон в отличие от своих единомышленников неоднократно высказывал свою поддержку борьбе Москвы с ИГ**, да и во время «аннексии» комментарии политика были весьма спокойными.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.