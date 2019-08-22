CNN: в России не разделяют энтузиазма Трампа по поводу возвращения в «Большую восьмёрку»

Энтузиазм Дональда Трампа, связанный с потенциальным возвращением России в G7, не нашёл должного отклика у российской стороны, сообщает CNN. Риторика Владимира Путина по отношению к США недружелюбна, а несколько российских официальных лиц заявили, что россияне сначала хотели бы увидеть ослабление санкций, а уже потом начать думать о возвращении в G7.

Подконтрольные Кремлю медиа торжествуют после заявления Дональда Трампа о том, что он хочет возвращения России в организацию крупнейших промышленных держав — G7. Переводу слов Трампа бурно аплодировали на государственном канале.

Государственные каналы уже показывают изображения логотипа G8, раскрашенного в цвета российского флага. Они утверждают, что Дональд Трамп пошёл на такой шаг, чувствуя себя должником России после недавних испытаний американской ракеты наземного базирования «Томагавк».

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ, ведущий телеканала Россия 1: Трамп только что испытал новые «Томагавки», которые, вероятно, скоро будут размещены возле наших границ, чтобы запугать нас. Складывается ощущение, что американский президент чувствует себя виноватым или ему стыдно. Приуныв, Трамп решил отвести душу и согласовал с Макроном приглашение России в G7. Они скучали по нам.

Россия была исключена из организации в 2014 году после вторжения на Украину и аннексии Крыма.* Решение было принято в годы правления Обамы, но было одобрено большинством стран-членов. Несмотря на это, Трамп предпочёл похвалить Путина, а не своего предшественника.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Путин перехитрил его. Президент Обама думал, что членство России в G8 не было позитивным моментом, поэтому он хотел исключения России.

Несмотря на слова Трампа, российский лидер демонстрирует ему своё недружелюбие, заявляя, что Россия разрабатывает новые высокотехнологичные вооружения, и даже предъявляя США частичную вину за недавний взрыв на российских военных испытаниях, который привёл к скачку радиационного фона.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Трагедия, которая произошла в Белом море и унесла жизни наших специалистов, случилась во время работ по созданию высокотехнологичного оружия. Мы не скрываем этого факта. Пострадавшие люди выполняли важнейшую работу по обеспечению безопасности нашего государства, поскольку наши партнёры, включая США, испытывают новые системы и нам нужно уделять этому дополнительное внимание.

Несмотря на очевидный энтузиазм Дональда Трампа, сама Россия пока даже не сказала, хочет ли она вернуться в G7. Несколько российских официальных лиц выступили с заявлениями, что до того, как даже начать мыслить о возможности возвращения в G7, россияне хотели бы облегчения санкций.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 22 августа 2019 года.