Накануне встречи стран — участников G7, которая пройдёт на выходных в Биаррице, президент США Дональд Трамп снова заявил, что следует восстановить «Большую восьмёрку» вместе с Россией, передаёт CNBC. Глава государства отметил, что в исключении важного международного партнёра виноват Барак Обама, которого переиграл Путин.

Во вторник президент Дональд Трамп снова заявил о том, что Россию нужно восстановить в G7, сообщает CNBC. Эти слова прозвучали накануне ежегодной встречи лидеров развитых стран, которая на этот раз пройдёт с 24 по 26 августа во французском Биаррице.

Как напоминает издание, раньше эта группа состояла из восьми стран: США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии и России, — однако из-за «незаконной аннексии»* Крыма в 2014 году Россию исключили из участников саммита.

«Я был на многих собраниях G7 и я предполагаю, что президент Обама считал, что нехорошо, когда Россия в составе, потому что Путин его переиграл, поэтому он хотел исключить Россию, — цитирует информационный сайт Трампа. — Я думаю, гораздо более целесообразно, когда Россия входит в состав, и поэтому это должна быть G8». Президент Соединённых Штатов также добавил, что может вполне себе представить возвращение «Большой восьмёрки», которая и так часто обсуждает вопросы, связанные с Россией.

CNBC отмечает, что в прошлом году, отправляясь на саммит в Канаду, Дональд Трамп уже заявлял, что Россию следует восстановить в «Большой восьмёрке».