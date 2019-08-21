Макфол: желание Трампа вернуть Россию в G7 — признак слабости

Комментарий Дональда Трампа о том, что Россию следует вернуть в «Большую семёрку», не соответствует интересам США, заявляет бывший посол США в России Майкл Макфол. По его словам, складывается такое впечатление, будто нынешний глава Белого дома чем-то обязан Владимиру Путину.
Первый вопрос я должен адресовать вам, господин посол. Кто, кроме Дональда Трампа, хочет агитировать за возвращение России в «Большую семёрку» и за то, чтобы «семёрка» снова стала «восьмёркой»?
МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России:Может быть, Владимир Путин. Но даже он не выказывает такой большой заинтересованности в возвращении в «Большую восьмёрку».
Брайан, подобные заявления сейчас уже непростительны! Среди интересов национальной безопасности Америки нет ни одного, которому сегодняшнее легкомысленное заявление пошло бы на пользу. Ни одного!
Напротив, из-за этого президент Трамп выглядит слабым! Из-за этого складывается впечатление, что президент Трамп… не знаю, в чём дело, но такое впечатление, что он чем-то обязан Владимиру Путину.
Тем более накануне саммита «Большой семёрки»… Путина вышвырнули оттуда не без причины. Вице-президент Байден только что это объяснил. Он (Путин. — ИноТВ) аннексировал Крым*, вторгся в Крым, вторгся на восток Украины — и «Большая семёрка» справедливо заявила: «Убирайтесь с Украины — или вас исключат из «Большой восьмёрки». И пока он не изменит своё поведение, его не следует приглашать обратно.
Но он (Трамп. — ИноТВ) также упускает возможность сделать позитивное заявление. Ему следовало сказать: «Все мы в «Большой семёрке» должны вместе поддержать нового демократически избранного президента Украины». Вот что ему следовало сказать, а не те невероятно бессмысленные слова, которые он сказал сегодня.
Дата выхода в эфир 20 августа 2019 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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