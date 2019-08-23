DLF: немецкий политик предупредил — приглашение в «Большую семёрку» пошлёт России неверный сигнал

Будет ошибкой восстановить членство России в G7, заявил в интервью Deutschlandfunk глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. В настоящий момент Российская Федерация «нигде не сотрудничает», и если вернуть её в состав «Большой семёрки», то это не только «ничего не даст», но и пошлёт Москве неверный сигнал, выразил уверенность немецкий политик.

Будет ошибкой вернуть Российскую Федерацию в состав «Большой семёрки», заявил в интервью немецкой радиокомпании Deutschlandfunk глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген.

Для повторного приглашения России в G7 элементарно «нет никаких причин», констатировал немецкий политик.

А вот причина для исключения Российской Федерации, напомнил Рёттген, как раз была: в своё время Москва якобы «нарушила важные принципы сосуществования государств».

К тому же в настоящий момент Россия «нигде не сотрудничает», и если вернуть её в состав «Большой семёрки», то это «ничего не даст» и только пошлёт Москве неверный сигнал, выразил уверенность глава комитета бундестага по внешней политике.

Сейчас, отметил немецкий политик, в G7 «все свои». В последнее время, однако, в отношениях западных стран «царит раскол», в результате чего члены «Большой семёрки», по словам Рёттгена, «даже не в состоянии выпустить итоговое коммюнике».

«В сложившейся ситуации тем более не имеет смысла принимать в члены Российскую Федерацию», — подчеркнул глава комитета бундестага по внешней политике.