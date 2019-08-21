CNN: Трамп и Макрон планируют возродить «Большую восьмёрку»

Президент США Дональд Трамп поддерживает идею о возвращении России в G7, а французский лидер Эммануэль Макрон полагает, что надо пригласить её на общий саммит уже в следующем году, сообщает CNN со ссылкой на собственные «осведомлённые источники». Это очередной пример неспособности Трампа «осудить Россию за её агрессивное поведение», а также его усердных попыток наладить отношения с Москвой, подчёркивается в статье.

Президент США Дональд Трамп выразил свою поддержку по вопросу возобновления участия России и возвращения формата «Большой восьмёрки» вместо нынешней «семёрки», сообщает CNN. «Я думаю, что уместно пригласить Россию в G7. Если бы кто-то сделал такое предложение, я бы, конечно, был склонен думать об этом очень позитивно», — заявил Трамп во время встречи с президентом Румынии, которая состоялась в Овальном кабинете всего за несколько дней до начала ежегодного саммита группы ведущих промышленно развитых стран во Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон также придерживается мнения, что Россию следует пригласить на саммит G7 уже в 2020 году, говорится в статье.



В ходе телефонной беседы во вторник Трамп и Макрон договорились о том, что они хотят пригласить Россию на саммит в G7 в 2020 году, рассказал в интервью CNN неназванный «высокопоставленный чиновник администрации президента США». По его словам, пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в следующем году предложил Макрон, а Трамп с этим согласился. Ожидается также, что в ближайшие выходные президент США обсудит эту тему с другими мировыми лидерами, сообщается в статье.



Непонятно, как будет развиваться процесс принятия решения о том, сможет ли Россия вновь оказаться среди участников саммита ведущих промышленно развитых стран, который в 2020 году планируется провести в США, отмечает CNN. По информации от того же неназванного источника, некоторые чиновники в Белом доме считают, что Макрон использовал это в качестве «уловки», чтобы Трамп начал публично настаивать на возвращении России в состав G7, поскольку Франция также пытается нормализовать отношения с Москвой.



Как сообщили некоторые СМИ, во время своей недавней встречи с Путиным Макрон планировал «надавить» на российского лидера, чтобы тот принял предложение Украины о новой встрече в «нормандском формате». Как заявил Трамп в этой связи журналистам, его предшественник Барак Обама стремился отстранить Россию от участия в саммите, поскольку Путин смог его обхитрить: «Я думаю, что Путин перехитрил Обаму. И президент Обама подумал, что это не очень хорошо, чтобы Россия была в G7, поэтому он хотел, чтобы Россия вышла из состава», — приводит CNN заявление президента США.



Однако решение 2014 года принималось не одним Вашингтоном, а большинством членов «Большой семёрки», отмечается в статье. «Россия была исключена из группы, тогда известной как G8, после того, как большинство стран-членов объединились против российской аннексии* Крыма, который Россия продолжает удерживать», — подчёркивает CNN.



Между тем на предыдущем саммите в Канаде президент США уже поднимал вопрос о возвращении России, напоминает CNN. «Они должны позволить России вернуться, потому что Россия должна быть за столом переговоров», — сказал тогда Трамп журналистам. Подобные заявления следует расценивать как ещё один пример неспособности Трампа осудить Москву «за её агрессивное поведение», а также его продолжающихся попыток нормализовать отношения с Россией, сообщается в статье.





* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).