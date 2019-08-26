NI: санкции США подталкивают Россию и Китай к созданию антиамериканского блока

На первый взгляд американские санкции в адрес Ирана и Венесуэлы кажутся весьма эффективными, однако на самом деле они способствуют сближению России и Китая, пишет специалист в области внешней политики Дэниэл Депетрис в статье для The National Interest. Депетрис полагает, что давление на «незначительные» державы не стоит возвышения и сближения основных конкурентов США.

Экономические санкции, вероятно, самый последовательно используемый инструмент внешней политики Вашингтона. Такое мнение в своей статье для The National Interest высказывает специалист в области внешней политики Дэниэл Депетрис. Запрет на въезд граждан в Соединённые Штаты, замораживание активов, находящихся в юрисдикции США и закрытие доступа иностранных компаний к финансовой системе США, всё это довольно простые для американских политиков шаги.



При этом особым поклонником санкций Депетрис называет главу Белого дома Дональда Трампа. Так, по подсчётам юридической компании Gibson Dunn, только за первый год Трампа на посту президента количество введённых санкций увеличилось на 30%.



Тем не менее автор статьи полагает, что далеко не всегда подобная политика идёт на пользу стране. В ряде случаев санкции не только неэффективны, но и приводят к противоположным результатам. Так, ограничения в отношении Ирана и Венесуэлы на самом деле негативно влияют на то, что Трамп считает своей наиболее важной внешнеполитической целью — соперничество с Россией и Китаем.



Действительно санкции против нефтяной отрасли Ирана и Венесуэлы подрывают экономику обеих стран: чем меньше иранской и венесуэльской нефти поступит на рынок, тем меньше денег получат их правительства. Эта часть уравнения работает в соответствии с планом, отмечает Депетрис. Так, экспорт нефти Тегераном с апреля 2018 года сократился 2,4 млн баррелей в день всего до 100 тыс. В Венесуэле ряд компаний, например Китайская национальная нефтегазовая корпорация, отказались от сотрудничества с венесуэльскими нефтяными предприятиями, вероятно, опасаясь вторичных санкций США.



Однако долгосрочная выгода от таких санкций будет сведена на нет издержками, и издержками довольно значительными: они не только усложняют жизнь рядовых иранцев и венесуэльцев, но и открывают России новые возможности заполнить пустоту на рынке и укрепить отношения с Китаем.



Хотя Пекин всё ещё закупает нефть у Тегерана и Каракаса, американские санкции вынуждают китайское правительство обращаться к Москве за альтернативой. Автор утверждает, что на фоне введения ограничительных мер в адрес Ирана и Венесуэлы спрос на российскую нефть во всём мире вырос.



В своей статье для The National Interest Депетрис призывает администрацию Трампа задуматься, стоит ли того давление на «незначительные» державы, если это способствует формированию основными противниками Вашингтона единого антиамериканского блока.