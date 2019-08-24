Deutsche Welle о том, кто выиграл и проиграл в санкционной войне

Немецкие машиностроители сильно пострадали от санкций, сообщает Deutsche Welle. Из-за антироссийских санкций они лишились большой прибыли. К тому же рвутся тесные деловые контакты, ведь производителей из Германии заменяют поставщиками из других стран. В России же полным ходом идёт импортозамещение, а излишки уходят даже на экспорт, рассказывает немецкий канал.

Молочное хозяйство в России, машиностроение в Германии и военный конфликт на Украине. Как эти вещи связаны? Машиностроительный завод в восточногерманском городе Хемниц. Здесь строят уборочные машины, оснащённые ультразвуковой техникой. Они пользуются спросом по всему миру. Хороший бизнес для производителя и экспортёра. Они также поддерживают тесные деловые контакты с Россией — уже десятилетия.

ХАНС-УЛЬРИХ ВЕРНЕР, директор компании MAVEG: У нас как у восточного региона Германии есть преимущество на российском рынке: нам доверяют, у нас хорошие отношения. Поставщик и клиент отлично понимают друг друга. В прошлом мы из этого извлекали выгоду. Это было хорошо и сильно нам помогало. К сожалению, теперь мы этого лишились.

Помешала политика. Революция на Украине. Аннексия Россией украинского полуострова Крым.* Война на востоке Украины. Европейский союз принял санкции против России. В том числе запретил экспорт товаров военного назначения. Для машиностроителей из Саксонии это превратилось в проблему.

МАТТИАС АНЕРТ, руководитель компании DeSonic: Все машины относятся к товарам двойного назначения. То есть их можно использовать для мирных целей, но также создавать с их помощью военную продукцию. В этом проблема наших установок.

Если проверять каждую отдельную покупку, это будет слишком трудозатратно. Поэтому производитель отказался от 300 тысяч евро прибыли от сделок с Россией. Торговец машинами разочарован.

ХАНС-УЛЬРИХ ВЕРНЕР: Нас заменяют поставщиками из других стран, особенно Китая, Тайвани, Южной Кореи, Японии. Мы видели там такие же машины. Мы также были в России. Туда машины и поставляются. Нас определённо заменяют.

Ещё одно последствие — ответные санкции. Россия остановила импорт продуктов питания из ЕС. Французский сыр, немецкая колбаса — всего этого больше нет в российских супермаркетах. Вместо них — продукты отечественного производства. Для аграрной промышленности в России это большая удача.

«ЭкоНива» — самый крупный молочный концерн страны. Он производит ежедневно почти 2200 тонн молока. По сравнению с тем, что было до экономического конфликта с ЕС, объём производства увеличился в три раза.

СЕРГЕЙ ЛЯШКО, коммерческий директор «ЭкоНивы»: Государство оказывает очень мощную стимулирующую поддержку. Оно предоставляет субсидии различным сферам сельского хозяйства: производству молока, выращиванию сахарной свёклы и многим другим. Оно предоставляет субсидии по кредитам для покупки техники и животных.

Новые машины ускоряют производство и открывают новые возможности. Там, где раньше производили только молоко, «ЭкоНива» теперь пытается делать кефир, йогурт и сыр. Концерн принял на работу 10 тысяч новых сотрудников.

АНДРЕЙ ПРОНИН, биотехнолог и инженер в «ЭкоНиве»: Каждый день ты сталкиваешься с новой задачей. Это помогает развиваться дальше. Расти вместе с предприятием в одном темпе.

Вернёмся в восточногерманский Хемниц. Вместе с другими предпринимателями машиностроитель Вернер отстаивает свои интересы в политике. Он выступает за ослабление антироссийских санкций.

ХАНС-УЛЬРИХ ВЕРНЕР: Нужно найти компромисс, чтобы мы могли защищать свои экономические интересы в мире. Это касается не только России, но и других стран. Дело не только в России. И нам, европейцам, нужно стараться находить общий язык с теми странами, в которых нет такой же демократии, как у нас.

У него большие планы на своё предприятие. Раз ему запрещают осуществлять поставки в Россию, он переносит туда своё производство вместе с деловым партнёром из России.

ЛУТЦ ВИНЦ, основатель фабрики Winz, занимающейся производством станков: Я думаю, к концу года мы сможем найти место и сторонников. В этом заключается наша цель.

У российского производителя молочной продукции также большие цели. В ближайшие пять лет он собирается увеличить производство ещё в три раза. А с октября «ЭкоНива» будет поставлять своё молоко в том числе и в Китай.

Дата выхода в эфир 23 августа 2019 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).