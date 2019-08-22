El Confidencial: жертвы российских контрсанкций жалуются на лицемерие Парижа и Берлина

На официальном уровне отношения России и Запада переживают один из худших периодов с момента окончания холодной войны, однако обе стороны продолжают общаться на самом высоком уровне несмотря на санкции. Как пишет El Confidencial, страны, которые испытали на себе последствия российских контрсанкций, жалуются на двойные стандарты, к которым прибегают наиболее могущественные страны Европы, поскольку Германия и Франция не только не понесли убытков, но и поддерживают замечательные двусторонние экономические отношения с Россией.

Трудно найти известного европейского политика, который не подвергал бы жёсткой критике курс путинской России. Как пишет El Confidencial, все были свидетелями того, как Франция и Германия ввели экономические санкции после присоединения Крыма Россией, однако, несмотря на обличительные речи, инвестиции этих стран в российскую экономику достигли своего максимума за последнее десятилетие.

Как отмечает испанское издание, на официальном уровне отношения России и Запада переживают один из худших периодов с момента окончания холодной войны. Но несмотря на политическое противостояние, обе стороны продолжали общаться на самом высоком уровне. Страны, которые испытали на себе последствия российских санкций, в частности, в результате прекращения экспорта продовольствия, жалуются на двойные стандарты, к которым прибегают наиболее могущественные страны Европы. Однако экономики Франции и Германии не только не понесли убытков, но и поддерживают замечательные двусторонние экономические отношения с Россией.

На основе принципов взаимовыгодного сотрудничества немецкие и французские предприятия из года в год увеличивают свои инвестиции в российскую экономику. Несколько месяцев назад Путин открыл в Подмосковье завод автомобилестроительного концерна «Мерседес». Крупные суммы в строительство газопровода «Северный поток — 2» внесли такие энергетические гиганты, как Uniper и Wintershall. В проекте также участвует французская компания Engie.

Вместе с «Газпромом» французская компания Total участвует в проектах по добыче газа в Арктике. У России и Франции великолепные экономические отношения: в 2018 году товарооборот между ними вырос на 11%, а за последний год французские компании вложили в Россию €20 млрд.

«Не стоит ожидать, что Макрон или Меркель ослабят санкции в отношении России, да и Москва не оставит попыток ослабить своих противников. Но очевидно, что ни те, ни другие не будут расшатывать свои экономические связи. Ни один не усидит в своём кресле, если его противник пойдёт с ним на полный разрыв в экономической области», — заключает автор статьи.