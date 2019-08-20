The Independent: несмотря на убытки, американские фермеры продолжают поддерживать Трампа

Торговая война с Китаем, которую начал президент Дональд Трамп в 2017 году, больно ударила по американским фермерским хозяйствам: из-за высоких тарифов они потеряли значительную долю своей выручки, сообщает The Independent. Аналитики указывают на сигналы, говорящие о приближающейся рецессии, однако фермеры продолжают верить в Трампа, который, по их мнению, не предаёт своих идеалов.

В результате торговой войны с Китаем, которую Трамп ведёт почти полтора года, для фермеров США настали трудные времена, хотя многие из них продолжают поддерживать президента, пишет The Independent. Об этом изданию рассказал Билл Теннеджер, который 50 лет выращивает свиней на своей ферме на северо-западе Айовы для последующей продажи мяса по всему миру. По его словам, фермеры уже год испытывают трудности, причём каждый из них теряет $8 со свиньи, то есть примерно 6% прибыли.

Когда около года назад разразилась африканская чума свиней, производители свинины из Айовы, как и торговцы фьючерсами, надеялись, что смогут экспортировать свою продукцию в Китай, потому что китайские стада были уничтожены. Однако в ответ на объявленную Трампом торговую войну Пекин обложил американскую свинину налогом в размере 62%, уничтожив их надежды. Ещё в 2017 году, когда экономические санкции США только начали набирать обороты, фермеры с беспокойством задумывались о краткосрочной и долгосрочной перспективе для своего бизнеса, хотя президент заверял, что его усилия направлены на процветание государства и принесут пользу и производителям, и потребителям.

Между тем, как рассказывает британская газета, исследователи из Принстонского университета выяснили, что есть поводы для беспокойства: так, тарифы на импорт товаров и сельхозпродукции, взлетевшие из-за набирающей обороты торговой войны, были почти полностью оплачены американскими потребителями. Ещё один тревожный звоночек: на этой неделе кривая доходности американских госбумаг инвертировалась впервые с 2007 года — такое явление наблюдалось перед каждой из семи предыдущих рецессий в Америке. Трамп тем временем продолжает настаивать, что торговая война никак не влияет на фермерские хозяйства — вероятно, намекая на огромные выплаты для компенсации ущерба, — в то время как его администрация на этой неделе ограничила спектр товаров, подпадающих под американские тарифы. «Благодаря значительной девальвации их валюты и вливанию огромных сумм в их финансовую систему, США получают в подарок от Китая десятки миллиардов долларов, — цитирует издание Twitter президента. — Цены не растут, инфляция отсутствует. Фермеры получают больше, чем потратил бы Китай. Но в фейковых новостях об этом не напишут!»

Однако именно неопределённость твитов Трампа стала главным источником стресса для Леона Шитса, который кроме свиней выращивает 600 акров яровых культур, включая кукурузу и сою. По его словам, фермеры бы предпочли не получать этих «внезапных объявлений» о резкой смене точки зрения Трампа — «если только они не позитивные». Тем не менее Шитс отметил в интервью The Independent, что продолжит работать как можно лучше, потому что почти не влияет на тарифы и торговую войну Вашингтона. К тому же, как и Теннеджер, он считает, что американцы должны поддерживать президента, несмотря на несовпадение взглядов о правильной политике. Его действия могут вредить чистой прибыли фермеров, но, по крайней мере, он отстаивает свои убеждения — пусть его план и не всегда ясен простым американцам.