SCMP: Китай рассчитывает на Россию в борьбе с последствиями торговой войны

Отказавшись в ходе торговой войны от американских соевых бобов, Китай, один из крупнейших импортёров сои в мире, надеется найти альтернативного поставщика в лице России, пишет South China Morning Post. Только, как предупреждают эксперты, соседка Поднебесной далеко не сразу сможет выйти на объёмы производства, необходимые китайскому рынку.

В ходе торговой войны с США Китай приостановил закупку соевых бобов и другой сельскохозяйственной продукции у американских производителей. В поисках альтернативных поставщиков Поднебесная обратила своё внимание на Россию и в июле одобрила закупку соевых бобов со всех регионов страны, включая её европейскую часть, пишет South China Morning Post.

Несмотря на то что по сравнению с США в России выращивается куда меньше соевых бобов, которые в основном идут на корм сельскохозяйственным животным, Пекин всё же надеется, что в будущем соседка поможет заменить Америку. Так, находясь в Москве с визитом спустя несколько дней после отправки первой партии бобов Русагро в Китай, министр торговли КНР Чжун Шань отметил, что его страна рассчитывает на «развитие торговли соей» с российскими партнёрами.

Только, как предупреждает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, пока Пекину не стоит возлагать слишком большие надежды на нового поставщика. В ближайшие несколько лет экспорт сои из европейской части России в Китай может быть небольшим. Аналитик отметил, что Россия пока сама импортирует какую-то часть бобов, чтобы покрыть собственные нужды, и только к 2024 году сможет себя полностью обеспечивать соей.

По словам Рылько, при самых удачных обстоятельствах Россия сможет экспортировать 2 млн тонн сои в год, и это впечатляющий рост, учитывая, что в 2018 году она продавала за границу 800 тыс. тонн. Только вряд ли такие объёмы удовлетворят запросы Китая, который потребляет по 100 млн тонн бобов в год и импортирует 88% из этого числа. К примеру, до торгового противостояния с США Поднебесная закупала 16 млн тонн.

Несмотря на то что сейчас Россия не может предложить Китаю достаточное количество сои, в этом плане Поднебесная сохраняет интерес к соседке и рассчитывает помочь ей с развитием индустрии — ради собственных нужд.

Президент китайской ассоциации, занимающейся вопросами торговли соевыми бобами, Ян Баолун утверждает, что обширные земли российского Дальнего Востока таят в себе огромный потенциал для возделывания сои. Так что китайским предпринимателям и инвесторам лучше не упустить такую возможность.

Призыву уже следует компания Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings, которая закупила 7660 акров российской земли, чтобы выращивать на ней сою, пшеницу и рис. «Когда я ехал на машине по России, я заметил, как много там вдоль дороги заброшенных сельскохозяйственных земель», — комментирует глава компании Жэнь Цзяньчао.

При этом китайские эксперты призывают ориентироваться не только на Россию и других традиционных крупных поставщиков вроде Бразилии и Аргентины. В мире знают, что в Китае есть огромный спрос, и в скором времени начнут под него подстраиваться.