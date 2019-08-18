Nikkei Asian Review: международная изоляция России грозит укрепить влияние Китая в Евразии

Возрастающий разрыв в целом ряде областей между Москвой и Пекином заставляет Россию чувствовать себя младшим партнёром Китая, пишет Nikkei Asian Review. Отмечается, что китайский проект «Один пояс — один путь» лишь усугубит ситуацию, способствуя установлению ещё более тесной связи двух стран.

В начале июля Россия дала зелёный свет проекту строительства шоссе, которое соединит российскую границу с Казахстаном с Беларусью в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь», сообщает Nikkei Asian Review.

Лидер Китая Си Цзиньпин активно продвигает проект с целью создания обширной экономической зоны, которая свяжет его страну с Европой по суше и морю. И участие России является жизненно важным для создания сухопутного сообщения, которое станет кратчайшим транспортным маршрутом из Китая в Западную Европу.

Ранее со схожей инициативой выступала Россия. Так, в первой половине 2000-х годов Москва способствовала транспортировке грузов японскими компаниями по Транссибирской магистрали, однако тогда из проекта ничего не вышло.

Как отмечает издание, основным железнодорожным путём, соединяющим Азию и Европу, в настоящий момент стала китайская компания China Railway Express.

При этом в России многие негативно воспринимают активное развитие отношений с Китаем.Nikkei Asian Reviewполагает, что это вызвано тем, что Москва начала чувствовать себя младшим партнёром Пекина.

Дело в том, что во многих областях увеличивается разрыв между двумя странами. В частности, это касается экономики, населения, военной сферы и политики. Так, в 2018 году российский ВВП составил всего 12% от китайского, а военные расходы страны — лишь четверть от расходов Китая.

С другой стороны, Пекин испытывает острую нехватку ресурсов и нуждается в российских нефти, природном газе и древесине. Кроме того, Китай направляет большое количество рабочих в Россию.

При этом в условия санкций, благополучие Москвы во многом зависит от Пекина. Однако в России обеспокоены растущим влиянием Поднебесной в Центральной Азии, которую Кремль считает сферой своего влияния.

Стремясь к установлению равновесия, Россия пытается улучшить отношения с США и Европой, однако пока безрезультатно, отмечает Nikkei Asian Review. В данной ситуации при создании нового порядка в Евразии Китаю потребуется установление ещё более тесной связи с Россией. Таким образом, пишет издание, неразумно продолжать изолировать Москву на международной арене.