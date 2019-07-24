Forbes: в России стартовало строительство важнейшего участка Нового шёлкового пути

В России началось строительство участка китайского Нового шёлкового пути, который соединит автомагистралью Китай с Западной Европой, пишет обозреватель Forbes Уэйд Шепард. Отмечается, что транспортный коридор позволит существенно сократить время доставки товаров, а также будет способствовать экономическому развитию центральных районов Евразии.

Началось строительство недостающего звена Нового шёлкового пути от границы России с Казахстаном до Белоруссии. Как отмечает обозреватель Forbes Уэйд Шепард, новая автомагистраль станет важнейшей составной частью транспортного коридора, который соединит Китай с Западной Европой. Проект, являющийся важнейшей частью китайской инициативы «Один пояс — один путь», уже окрестили «стройкой века».

Новый шёлковый путь начинается в китайском порту Ляньюньган на Жёлтом море и тянется вдоль самой длинной дороги Китая — скоростной автомагистрали Ляньхуо до города Хоргос на границе с Казахстаном. Потом он пойдёт по России до Западной Европы.

Ожидается, что со временем он объединит автомобильные, железнодорожные и авиационные транспортные узлы в единую систему, которая произведёт революцию в экономике центральных районов Евразии. Кроме того, она станет самым быстрым способом товарообмена между Китаем и Европой. Как предполагается, время в пути составит всего 11 дней.

Создание Нового шёлкового пути было запланировано ещё в 2009 году, однако воплощению проекта в жизнь мешало игнорирование Россией своей части проекта, а также нежелание вкладывать средства в его реализацию. На протяжении многих лет этот коридор служил высокоскоростным транзитным маршрутом, ведущим в сердце Евразии, однако при этом не связывал восток с западом. Грузовики с товарами быстро проезжали через Китай и Казахстан, однако на территории России их ждали инфраструктурные проблемы. Тем не менее, как отмечает Шепард, вскоре всё может измениться.

В начале июля в России одобрили план строительства долгожданной автомагистрали «Меридиан», длиной 2 тыс. км от пограничного пункта «Сагарчин» на границе с Казахстаном до границы Белоруссии.

Стоимость новой автомагистрали обойдётся примерно в сумму $9,3 млрд. Большую часть финансирования обеспечат частные компании. При этом по автомагистрали будет проходить, прежде всего, грузовой транспорт, так что основной доход от неё составит плата за проезд. Ожидается, что инвестиции в строительство окупятся уже через 12—14 лет. Кроме того, «Меридиан» создаст множество новых рабочих мест.

Тем не менее опасения вызывает наличие в строительстве автомагистрали геополитической подоплёки. Так, как отмечает сотрудник аналитического Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джонатан Хиллман, новая дорога пройдёт в обход Украины и станет «одним из нескольких осуществляемых Россией транспортных проектов, который будет ограничивать связь Украины с востоком».

Кроме того, санкции России в адрес транзита множества товаров заставляют Шепарда усомниться в приверженности страны проекту. При этом начало строительства автомагистрали «Меридиан» является показателем того, к чему в настоящий момент склоняются в Москве, пишет обозреватель Forbes.