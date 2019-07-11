Telepolis: российский «Меридиан» станет для США настоящим кошмаром

Строительство автомагистрали от Казахстана до Белоруссии обеспечит кратчайший сухопутный маршрут для перевозки товаров и свяжет Китай и Европу через Россию. Для Вашингтона это должно стать настоящим кошмаром, потому что новая дорога позволит Азии вести торговлю с европейскими странами в обход морских путей, которые пока ещё контролируют США, пишет немецкий портал Telepolis.

Москва одобрила строительство автомагистрали от Казахстана до Белоруссии, чтобы связать Китай с Европой, — и для геополитических и экономических интересов США это, вероятно, станет настоящим кошмаром, пишет немецкий журналист Флориан Рётцер в Telepolis.

Дорога «Меридиан» — крупнейший проект в сфере развития инфраструктуры. Глава правительства Дмитрий Медведев дал старт его реализации, в результате чего должен возникнуть кратчайший сухопутный путь для транспортировки товаров между Европой и Китаем.

Как сообщается в статье, строительство автомагистрали будет стоить порядка $9,5 млрд, причём все расходы берут на себя частные инвесторы. Ожидается, что дорога окупится через 12 лет. Строительство уже начато. С появлением частной трассы часть грузоперевозок между Европой и Китаем можно будет переложить с морского транспорта на сухопутный.

Автомагистраль является частью проекта шёлкового пути китайского правительства и программы развития инфраструктуры Владимира Путина, поясняет издание. Эта амбициозная программа рассчитана на шесть лет. Почти $100 млрд выделяется из бюджета на модернизацию и развитие автомобильных дорог, аэропортов, портов и железнодорожного транспорта. Благодаря этой программе части России будут лучше связаны между собой, но дело не только в этом. Россия должна стать ядром евразийского экономического пространства от Португалии до Китая, подчёркивает Telepolis.

Тающую Арктику предполагается использовать для прокладки северного морского маршрута и строительства портов и аэропортов, безопасность которых Москва уже обеспечила благодаря военным базам. Также предполагается развивать железнодорожное сообщение и сухопутный транспорт, в том числе скоростные поезда, — тоже с целью связать Китай и Европу, отмечает журналист.

Этот проект вписывается в число многих других, направленных на установление более крепких связей между азиатскими странами и Европой. Речь идёт о создании единого экономического пространства от Японии до Португалии, что приведёт к смещению центров власти и потеснит Африку и Америку. Шагом к этому стало испытание нового торгового пути на основе Транссибирской магистрали, проведённое в прошлом году Японией и Россией. Контейнер с рисом был доставлен из Японии по морю в российский порт «Восточный», к самому восточному вокзалу на маршруте Транссибирской магистрали. Оттуда он преодолел путь в более чем 9 тыс. км по железной дороге до Москвы за 14 дней. Транспортировка по морю из Японии через Суэцкий канал до Москвы заняла бы от 53 до 62 дней. Новое транспортное решение укрепит торговлю и политические связи России и Японии, а также сухопутные торговые маршруты между Японией и Европой.

С точки зрения Вашингтона, развивающееся евразийское торговое пространство должно стать настоящим кошмаром, потому что это позволит обходить пока ещё контролируемые США морские торговые пути. Со времён Второй мировой войны США стремились отрезать Европу от России и увеличить собственное влияние, распространив его за счёт расширения НАТО на восток, а также расширения ЕС в направлении России.

То и дело возникавшие идеи о сближении Европы с Россией после окончания холодной войны и распада СССР, о едином экономическом пространстве и новом миропорядке или даже принятии России в НАТО, постоянно подавлялись при помощи различных провокаций, расширения на восток, подогревания цветных революций, установки систем ПРО в Польше и Румынии, а также путчем на Украине и разжиганием военного, политического, экономического и медийного конфликта с Россией, подчёркивает Флориан Рётцер.

По-видимому, в Вашингтоне осознали, что евразийская сплочённость решающим образом меняет политику в отношении Китая, пишет Telepolis. Ещё Джордж Буш — младший и Барак Обама на определённых этапах собирались сместить внешнеполитические акценты американской военной и экономической политики из Европы и Ближнего Востока в азиатско-тихоокеанский регион. Если последний теперь соединится с Европой через Россию, американское доминирование с его сотнями военных баз окажется ослаблено, отмечает издание. Это означает, что для Вашингтона сейчас особенно важно привлечь страны Восточной Европы на свою сторону, чтобы обеспечить сохранение блока в противовес России и Азии. Поэтому ситуация ещё долго будет неспокойной, заключает журналист Telepolis.