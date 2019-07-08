Market Watch: торговая война закончилась — и победил в ней Китай

Согласившись в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином снять часть ограничений, наложенных ранее Вашингтоном на китайскую Huawei, президент США Дональд Трамп фактически капитулировал в торговой войне с Пекином, пишет Market Watch. По мнению обозревателя издания, Трамп в сущности показал, что не готов добиваться фундаментальных перемен в торговых отношениях с Китаем.

Встретившись на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином, американский президент Дональд Трамп не только договорился возобновить торговые переговоры, приостановленные было в мае, но и согласился снять часть ограничений, наложенных Вашингтоном на китайского гиганта Huawei, а также отложить введение дополнительных пошлин на китайские товары в обмен на увеличение Пекином импорта американской сельскохозяйственной продукции, пишет Market Watch.

По мнению обозревателя издания, такие договорённости — а Трамп уже во второй раз уступил требованиям китайской стороны, отменив санкции против китайского технологического сектора — в сущности обозначили завершение начатой самим же президентом торговой войны между США и Китаем.

Как полагает автор, действия Трампа показывают, что он не готов идти до конца, чтобы «добиться фундаментальных перемен в торговых отношениях США со второй экономикой мира». По мысли журналиста, Си Цзиньпин явно полагался на то, что Трамп не станет предпринимать шагов, которые создадут риск для его рейтинга среди ключевых категорий избирателей в преддверии выборов 2020 года — включая, в частности, американских фермеров, — и такой расчёт оказался верным.

Это значит, что Вашингтон скорее всего оставит в силе нынешние пошлины, но не будет вводить новых, а Китай выполнит своё обещание по увеличению импорта сельхозпродукции американского производства, пусть отдельные американские фермеры и обнаружат теперь, что их уже вытеснили с китайского рынка конкуренты из других стран, предполагает обозреватель Market Watch. В ближайшие месяцы стороны скорее всего заключат какую-то более крупную сделку, «которую наш Верховный сделкозаключатель представит как большую победу под радостные возгласы своих самых верных сторонников», иронизирует автор.

Между тем, Китай не станет ни обуздывать свои государственные предприятия, ни сворачивать свою инициативу Made in China 2025 в самых высокотехнологичных секторах, в том числе робототехнике, производстве электромобилей и разработке искусственного интеллекта, предупреждает журналист. Без особых изменений останутся и нынешние логистические цепочки, а значит США не стоит ждать, что к американским берегам вернутся тысячи рабочих мест в производственном секторе, также отмечает он. Наконец, Китай при Си Цзиньпине так и будет идти к созданию «самого продвинутого полицейского государства в истории», убеждён автор.