Fox News: вначале Китай должен возместить США ущерб в размере триллионов долларов, а потом поговорим о торговле

Сегодня с нами Фред Фляйц, эксперт по вопросам национальной безопасности и президент Центра политики в сфере безопасности. Рад, что вы сегодня с нами. Кейти Макфарланд, бывший заместитель советника по национальной безопасности при президенте Трампе. Спасибо, что вы сегодня с нами.

Давайте начнём… Сегодня я призываю к тому, чтобы китайцы полностью возместили ущерб, прежде чем с ними будет подписана торговая сделка. Они должны нам триллионы долларов за то, что украли. И почему бы, перед тем как мы заключим долгосрочную сделку, им не заплатить нам за то, что они взяли? Вот моё предложение.

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности: На мой взгляд, звучит хорошо, поскольку на протяжении 20 лет они наживались на Соединённых Штатах. Почему? Потому что могли. Поскольку американские президенты спускали им это с рук.

Нынешний президент говорит: «К чёрту вас!»

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Вот почему они так трепещут, поскольку они этого не ожидали, они не ждали того, что кто-то придёт к ним и скажет: «Игра окончена. Новая сделка».

А вы, Фред, что думаете?

ФРЕД ФЛЯЙЦ, президент Центра политики в сфере безопасности: То есть это будет подобие репараций?

Нет, это будет реституция за то, что реально было украдено. И тут имеются довольно серьёзные отличия от репараций.

ФРЕД ФЛЯЙЦ: Хорошо, мне пришло на ум это слово из-за намеченных на этот вечер дебатов.*

Это другие дебаты. И я даже обсуждать это не хочу. Как говорит президент, они — неинтересные люди, и я не хочу быть вместе с неинтересными людьми.

ФРЕД ФЛЯЙЦ: Я с этим согласен. Выйдет своего рода «Покахонтас и девять гномов».

Давайте вернёмся и сосредоточимся на возмещении ущерба за всё, что украли китайцы.

ФРЕД ФЛЯЙЦ: Да, извините.

Поговорим о коммуняках, которые воруют у самой великой капиталистической экономики со свободным предпринимательством, и при этом со стороны самой великой в истории демократической республики не поступает никакого ответа.

ФРЕД ФЛЯЙЦ: Я с этим согласен…

Отлично. Я отмечу, что вы сказали да. И мы, Фред, можем перейти к следующему вопросу (смеётся).

ФРЕД ФЛЯЙЦ: …но я всё же должен подчеркнуть, что у нас есть много рычагов влияния. Если соглашение когда-нибудь будет заключено, то для него сейчас самое время, поскольку китайская экономика в беде.

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Да. Верно.

ФРЕД ФЛЯЙЦ: Сегодня было ещё больше новостей о том, что Китай…

Меня это волнует. Минуточку, минуточку. Если будет соглашение, то там должен быть целый ряд моментов. Во-первых, полное возмещение ущерба, исчисляемого в триллионах долларов. Гособлигации, которые принадлежат… давайте напрямую: то, что нам задолжало китайское правительство, нельзя ни с чем сравнить.

ФРЕД ФЛЯЙЦ: Соглашение должно быть хорошим. И только сегодня поступила новость о том, что потребительские расходы населения Китая серьёзно упали. Китайская экономика серьёзно страдает. С учётом пошлин, введённых против них президентом, если и может быть какой-то хороший момент для заключения сделки, то он настал. Я согласен с вами, Лу: мы должны настаивать на действительно хорошей сделке. Но сейчас отличное время для лидеров Китая и США сесть за стол переговоров, поскольку у нас очень сильная позиция.

Позиция у нас сильная, но мы должны получить именно то, что они нам задолжали, прежде чем вообще начинать разговор о дальнейших шагах.

Дата выхода в эфир 26 июня 2019 года.

* Речь идёт о дебатах в США по поводу выплаты репараций потомкам американских рабов (прим. ИноТВ).

