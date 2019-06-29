Fox: американский эксперт разложил по полочкам «умную» китайскую стратегию Трампа

Рассматривая Китай как соперника, Дональд Трамп стремится защитить технологическое превосходство США, а также сдержать рост военного и экономического влияния Пекина, пишет бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Надя Шадлоу. По её словам, Трамп разоблачает «нечестное» поведение КНР, но не закрывает двери для сотрудничества.

В субботу в рамках саммита «Большой двадцатки» в Японии президент США Дональд Трамп планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. «Ожидается, что Трамп продолжит стратегию, которую его администрация начала проводить в первое полугодие его пребывания у власти», — пишет бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Надя Шадлоу на сайте Fox News. По её словам, Китай рассматривается как «стратегический соперник США и их союзников».



«Этот переход от попустительства к конкурентной стратегии был ответом на многолетние усилия Коммунистической партии Китая формировать международную систему так, чтобы Соединённые Штаты оказывались в коммерчески невыгодном положении, а китайская авторитарная система только выигрывала», — говорится в статье.



В действиях Трампа Шадлоу видит «двойственную цель»: с одной стороны, переформатировать китайско-американские экономические отношения, чтобы Вашингтон не уступал превосходства своему «противнику»; с другой стороны, создать такую расстановку сил, при которой «страны, стремящиеся к построению свободного и открытого общества», оказывались бы в наиболее выгодном положении.



Автор статьи выделяет в стратегии Трампа четыре главных элемента: «сохранение технологических преимуществ Америки, достижение взаимности, усиленное сдерживание и восстановление регионального баланса сил».



«Основное внимание в этой стратегии уделяется предотвращению китайского доминирования в технологиях, имеющих важнейшее значение для экономического роста и национальной безопасности США», — пишет Шадлоу.



Бывший заместитель советника президента по национальной безопасности подчёркивает, что администрация Трампа с самого начала говорила о необходимости пресечь «воровство интеллектуальной собственности». Теперь, благодаря усилиям Белого дома, Китаю будет сложнее инвестировать в стратегически важные для США компании и направлять своих «исследователей» в американские лаборатории. А с недавних пор в Америке запретили использование китайских компонентов в ключевых коммуникационных сетях.



Поиск «взаимности» в торговых отношениях с Китаем обусловлен тем, что на данный момент эти отношения не являются «ни свободными, ни честными», говорится в статье. Как утверждает Торговая палата США, Китай давно злоупотребляет своим статусом развивающейся страны и «существенно искажает внутренний и мировой рынок». Из-за многочисленных барьеров для американского экспорта дефицит торгового баланса США с Китаем каждый год составляет в среднем $370 млрд, отмечает Шадлоу. Администрация Трампа пытается решить эту проблему, «разоблачая» действия Пекина и устанавливая пошлины.



«Третий столп стратегии Трампа» — это сдерживание. «Почти десять лет Китай продвигает свои программы модернизации вооружённых сил и строит аванпосты в Южно-Китайском море, угрожая свободной торговле и посягая на суверенитет других стран, — объясняет автор статьи. — В результате у Америки больше нет в этом регионе неоспоримого военного господства на суше, на море, в небе, космосе и киберпространстве».



Администрация Трампа увеличила инвестиции, чтобы нарастить военную мощь, повысить боеготовность и модернизировать ядерный арсенал, противоракетную оборону и другие важнейшие системы, в том числе в космосе, говорится в тексте.



«Решение президента Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, хотя и было ответом на нарушения со стороны России, позволит США разработать ракеты для противодействия китайским модернизированным системам, — отмечает Шадлоу. — А по отношению к киберугрозам США теперь занимают более активную позицию «оборонительного наступления» и противодействия киберагрессии».



Наконец, администрация Трампа проводит политику, направленную на то, чтобы помочь странам Индо-Тихоокеанского региона «сопротивляться китайскому принуждению», говорится в статье. В 2017 году на саммите АТЭС Трамп изложил своё видение «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона и привлёк внимание к китайской «хищнической» программе инфраструктурных займов в рамках проекта «Один пояс — один путь». По словам Шадлоу, Вашингтон предложил своим партнёрам гораздо более выгодные условия, чем Пекин. Вдобавок США усилили военное сотрудничество со своими «друзьями в регионе».



«Стратегии не статичны, — рассуждает Шадлоу, — они меняются вместе с обстоятельствами, и так и должно быть. Президент Трамп ясно дал понять, что готов держать открытыми каналы связи с председателем Си и работать с ним, если Китай осуществит значимые перемены».