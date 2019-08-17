Обозреватель Hill: рост военной мощи Китая ставит под угрозу безопасность Европы

Военное усиление Китая угрожает безопасности и интересам европейских держав, пишет в своей статье обозреватель The Hill Гэри Шмитт. По его мнению, ответственность за сдерживание Поднебесной лежит, прежде всего, на США, однако враждебное отношение администрации американского лидера Дональда Трампа к ряду государств ЕС, а также ограниченное военное присутствие страны в Азии этому мешает.

Во время холодной войны подавляющее большинство союзников США сосредоточились на стратегической угрозе, исходящей от СССР, уступив ответственность за поддержание стабильности на Ближнем Востоке Соединённым Штатам. То же самое, как отмечает обозреватель The Hill Гэри Шмитт, характерно и для Азиатско-Тихоокеанского региона, о ситуации в котором Европа могла не беспокоиться благодаря Китаю.

Однако сегодня, пишет журналист, всё изменилось. Несмотря на то, что Россия всё ещё представляет угрозу, европейские державы активно вовлечены в дела Ближнего Востока. Кроме того, Китай, некогда считавшийся неосвоенным направлением для европейских инвестиций и экспорта, сейчас также вызывает обеспокоенность в Европе.

Так, на прошлой неделе во время визита в Австралию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на то, что существует множество причин для поддержания диалога с азиатскими партнёрами, альянсу также «необходимо оценить последствия роста военной мощи Китая для безопасности всех нас».

По мнению Шмитта, Столтенберг прав в том, что быстрый рост военной мощи Китая имеет последствия для НАТО и Европы в целом. Он призывает не допустить подрыва Пекином безопасности и стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, обязательства по сдерживанию Поднебесной прежде всего падут на США. Однако чтобы успешно следовать своей стратегии национальной безопасности и противостоять военной мощи страны, США должны усилить своё военное присутствие в Азии и модернизировать там свои силы.

Тем не менее автор статьи полагает, что сосредоточение вооружённых сил США в Азии не позволит стране противостоять российской угрозе в то время, как состояние армий основных европейских стран всё ещё остаётся неудовлетворительным.

Столтенберг также прав в том, что Китай больше не хочет быть лишь азиатской державой. Так, в Пекине ясно дали понять, что там намерены расширять своё присутствие в во множестве регионов мира, например, Арктике и Африке. Вместе с тем не менее очевиден рост китайских инвестиций страны Европы.

Китай стремится не только расширить присутствие на европейском рынке, но и, инвестируя в небольшие и слабые государства Восточной Европы и Средиземноморья, получить политическое и дипломатическое влияние.

Шмитт отмечает, что важную роль в этом вопросе играет созданный в ЕС механизм для обмена информацией об иностранных инвестициях, которые могут угрожать национальной безопасности или важнейшим европейским интересам. Тем не менее подобный контроль за инвестициями не является обязательным для ряда европейских государств, что делает подобные усилия недостаточными.

Кроме того, обозреватель The Hill отмечает всю важность того, что в Европе всё же подняли вопрос об угрозе со стороны Китая. Хотя, как полагает Шмитт, неравное, а зачастую и враждебное отношение администрации американского лидера Дональда Трампа к странам ЕС значительно затрудняет использование преимуществ начатой дискуссии.