Hill: Трамп решил не обострять торговую войну с Китаем, опасаясь за своё переизбрание

США отложили введение пошлин на некоторые товары из Поднебесной до середины декабря, пишет The Hill. По словам издания, с помощью этой меры Дональд Трамп пытается защитить американскую экономику, от стабильности которой зависит его переизбрание.

Белый дом объявил, что отложит введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до середины декабря. Как ожидается, эта мера поможет временно ослабить «торговую напряжённость» в отношениях Вашингтона с Пекином и в то же время защитит американских потребителей и бизнес от более высоких издержек, пишет The Hill.

Новость была с энтузиазмом встречена на финансовых рынках, где на протяжении нескольких недель росло беспокойства о глобальном экономическом спаде. Но сокращение масштабов и отсрочка воздействия торговой войны наводит на мысль о том, что у США и Китая всё меньше шансов заключить более широкое соглашение, считает издание.

Дональд Трамп настаивает, что он сохраняет преимущество в споре с Пекином. По его словам, китайскому лидеру Си Цзиньпину «не терпится» заключить новую торговую сделку. Вместе с тем американский президент признаёт, что он решил не торопиться с введением новых пошлин раньше рождественского сезона из-за возможного вреда, который они могут принести простым американцам.

Издание напоминает, что США уже повысили тарифы до 25% на ряд товаров из Поднебесной на сумму $250 млрд. Под новые пошлины в 10% должен попасть китайский импорт стоимостью порядка $300 млрд.

Новые пошлины затронут сотни видов сельскохозяйственной продукции, одежды и обуви. Под временное исключение подпадут мобильные телефоны, ноутбуки, игровые приставки, игрушки и некоторые предметы гардероба, поясняет The Hill.

По мнению издания, решение Трампа отсрочить новые пошлины до завершения сезона активных покупок отражает растущие опасения, что торговая война может «подорвать устойчивую экономику США» в ближайшие месяцы.

Ранее экономисты Bank of America, Goldman Sachs и Moody’s предупреждали о растущем риске рецессии, которая может случиться в преддверии следующих президентских выборов. Отчасти они связывали этот прогноз с торговой политикой Трампа.

Замедление экономического роста — это серьёзное препятствие для любого действующего президента. И это особенно верно в случае с Трампом, который для своего переизбрания делает основную ставку на здоровье экономики. При этом уровень стагнации во многом зависит от уровня потребительских расходов, на которые приходится примерно 70% роста ВВП США, обращает внимание The Hill.

Американские торговые ассоциации «сдержано похвалили» отсрочку пошлин, на которую пошёл Белый дом. В то же время они выразили глубокую обеспокоенность относительно того, что может произойти дальше.

«Мы призываем администрацию разработать эффективную стратегию борьбы с недобросовестной торговой практикой Китая совместно с нашими союзниками, а не применять односторонние тарифы, которые стоят американцам работы и наносят ущерб потребителям», — заявил представитель Национальной федерации розничной торговли Дэвид Френч.