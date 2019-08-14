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Hill: Трамп решил не обострять торговую войну с Китаем, опасаясь за своё переизбрание

Материал представлен в пересказе ИноТВ
США отложили введение пошлин на некоторые товары из Поднебесной до середины декабря, пишет The Hill. По словам издания, с помощью этой меры Дональд Трамп пытается защитить американскую экономику, от стабильности которой зависит его переизбрание.
Hill: Трамп решил не обострять торговую войну с Китаем, опасаясь за своё переизбрание
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Белый дом объявил, что отложит введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до середины декабря. Как ожидается, эта мера поможет временно ослабить «торговую напряжённость» в отношениях Вашингтона с Пекином и в то же время защитит американских потребителей и бизнес от более высоких издержек, пишет The Hill.   

Новость была с энтузиазмом встречена на финансовых рынках, где на протяжении нескольких недель росло беспокойства о глобальном экономическом спаде. Но сокращение масштабов и отсрочка воздействия торговой войны наводит на мысль о том, что у США и Китая всё меньше шансов заключить более широкое соглашение, считает издание.
 
Дональд Трамп настаивает, что он сохраняет преимущество в споре с Пекином. По его словам, китайскому лидеру Си Цзиньпину «не терпится» заключить новую торговую сделку. Вместе с тем американский президент признаёт, что он решил не торопиться с введением новых пошлин раньше рождественского сезона из-за возможного вреда, который они могут принести простым американцам.
 
Издание напоминает, что США уже повысили тарифы до 25% на ряд товаров из Поднебесной на сумму $250 млрд. Под новые пошлины в 10% должен попасть китайский импорт стоимостью порядка $300 млрд.  
 
Новые пошлины затронут сотни видов сельскохозяйственной продукции, одежды и обуви. Под временное исключение подпадут мобильные телефоны, ноутбуки, игровые приставки, игрушки и некоторые предметы гардероба, поясняет The Hill.
 
По мнению издания, решение Трампа отсрочить новые пошлины до завершения сезона активных покупок отражает растущие опасения, что торговая война может «подорвать устойчивую экономику США» в ближайшие месяцы.
 
Ранее экономисты Bank of America, Goldman Sachs и Moody’s предупреждали о растущем риске рецессии, которая может случиться в преддверии следующих президентских выборов. Отчасти они связывали этот прогноз с торговой политикой Трампа.
 
Замедление экономического роста — это серьёзное препятствие для любого действующего президента. И это особенно верно в случае с Трампом, который для своего переизбрания делает основную ставку на здоровье экономики. При этом уровень стагнации во многом зависит от уровня потребительских расходов, на которые приходится примерно 70% роста ВВП США, обращает внимание The Hill.
 
Американские торговые ассоциации «сдержано похвалили» отсрочку пошлин, на которую пошёл Белый дом. В то же время они выразили глубокую обеспокоенность относительно того, что может произойти дальше.
 
«Мы призываем администрацию разработать эффективную стратегию борьбы с недобросовестной торговой практикой Китая совместно с нашими союзниками, а не применять односторонние тарифы, которые стоят американцам работы и наносят ущерб потребителям», — заявил представитель Национальной федерации розничной торговли Дэвид Френч.
 
Эта отсрочка также даёт очень слабую надежду американским фермерам, которые понесли миллиардные потери с начала торговой войны. Дальнейшие закупки Китаем сельхозпродукции в США остаются под вопросом, несмотря на сильное давление со стороны Трампа, подчёркивает The Hill.
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Hill США Северная Америка
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