SRF: конфликт США и Китая грозит всему миру валютной войной

Торговый конфликт между США и Китаем набирает обороты и теперь перешёл в новую фазу, сообщает SRF. Ослабление курса юаня к доллару свидетельствует о том, что Пекин и Вашингтон вступили в финансовое противостояние. И оно может нанести ощутимый урон не только США, но и мировой экономике, предостерегают эксперты.

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Лидеры двух самых крупных экономик мира так и не смогли остановить торговый конфликт. Напротив, на прошлой неделе Дональд Трамп пригрозил штрафными пошлинами, а теперь внезапно существенно изменился обменный курс китайской национальной валюты юаня к доллару: он ослаб. В результате китайские товары за границей становятся дешевле, особенно в США. США обвиняют Китай в валютных манипуляциях. Китай это обвинение отвергает. Мы же хотим разобраться во всём этом. Как это может отразиться на мировой экономике? С репортажем Даниэль Дестер.

Сегодня была пересечена своего рода волшебная граница: граница в семь юаней. Другими словами, более десяти лет один доллар не стоил больше семи юаней. США отреагировали на это: президент Трамп обвинил Китай в валютных манипуляциях.

РАЛЬФ ОССА, профессор международной торговли из Цюрихского университета: Я бы не назвал это валютной манипуляцией, но назвать это угрозой валютной манипуляции можно. Они (китайцы. — ИноТВ) позволили курсу преодолеть эту границу в семь юаней за доллар, которую в прошлом старательно защищали. Так что правильнее будет сказать, что они не осуществили валютную манипуляцию, а просто не провели валютную интервенцию.

Как видно по изменениям курса валют, китайский Центробанк годами решительно защищал эту границу в семь юаней. Дело в том, что Китай хотел поддерживать стабильность своей валюты, ведь стабильная валюта обеспечивает безопасность. Но так как США требуют повышения пошлин на китайские товары, ослабление валюты может стать ответной мерой. Ведь в результате китайская продукция за границей подешевеет.

Ральф Осса изучает экономику торговли, специализируясь на глобализации и развивающихся странах. В краткосрочной перспективе слабая валюта поможет Китаю, но в долгосрочной…

РАЛЬФ ОССА: Это определённо может иметь негативные последствия для самого Китая. Ведь в среднесрочной перспективе девальвация валюты — в таких случаях речь идёт об экспансивной финансовой политике — приводит к инфляции. А мы знаем, что инфляция может негативно отразиться на национальной экономике.

Тогда цены на продукты в Китае сильно вырастут, а потребление снизится. Вскоре преимущество от бóльших объёмов экспорта благодаря слабой валюте утратит свою значимость. Стоит отметить, что китайский Центробанк сегодня объявил, что вскоре собирается укрепить юань, что позитивно отразится на мировой конъюнктуре.

РАЛЬФ ОССА: Таможенная политика касалась главным образом двусторонних отношений между Китаем и США. В результате же политики по изменению курса валюты китайский экспорт станет дешевле, и это отразится также на других торговых партнёрах помимо США. В принципе, это может привести к тому, что и другие страны примут ответные меры. В худшем случае наряду с торговой нас будет ожидать ещё и валютная война.

Дойдёт ли до этого или нет, главным образом зависит от Центробанков Китая и США. По крайней мере американский Центробанк не заинтересован в валютной войне, ведь она может нанести ощутимый урон США и мировой экономике.

Дата выхода в эфир 07 августа 2019 года.