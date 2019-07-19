Fox News: Европа присоединилась к клубу «Первым делом обвини Америку»

Европа присоединилась к клубу обвинителей Америки, желая найти виноватого в плачевном состоянии своей экономики, культуры и обороны, полагает ведущий Fox News Стюарт Варни. По словам журналиста, Европа наносит вред американским интересам, манипулируя курсом евро, вводя налоги и новые правила для американских компаний, а также разжигая ненависть по отношению к Трампу и США.
Война с Америкой? Хм, пожалуй, сильно сказано. Сформулирую мягче: по отношению к Соединённым Штатам Европа ведёт себя всё более враждебно. Вот подходящее слово!
Понимаете, в Европе раздрай — и в экономическом, и в культурном, и в военном плане. Вот они и мечутся, отчаянно желая обвинить кого-то другого, не себя самих. Европа присоединилась к клубу «Первым делом обвини Америку».
Они вводят налоги и регламенты для американских IT-компаний. Противостоят нам в вопросе торговли. Не желают тратить деньги на собственную оборону — нам приходится делать это за них. Они манипулируют своей валютой, и от этого страдаем мы. И их СМИ нагнетают ненависть к Трампу и к Америке. Если начистоту, они ведут себя именно так. А это — враждебность.
Должно быть, там всё довольно плохо, если они зашли так далеко? Так и есть. Только представьте себе, в Европе, когда вы одалживаете деньги правительству, вам возвращают не всю сумму! Часть оставляют себе! Кредитор платит заёмщику! И это не только полный абсурд, это ещё и плохо для нас, потому что это снижает цену евро и убивает наш экспорт в Европу.
А американские технологии! С ними (в Европе. — ИноТВ) не могут тягаться: своих инноваций нет. Так что они всячески пытаются обуздать наших ребят, в частности Google, Facebook и Amazon. Миллиардные штрафы, миллиардные налоги и множество новых регламентов для нас.
И, конечно же, как всегда, «синдром расстройства по поводу Трампа». У Европы очень тяжёлая форма этого расстройства. Некоторые из их СМИ даже хуже, чем CNN.
Подведём итог: возможно, у всего этого будут какие-то нежелательные финансовые последствия — да, возможно! — но я не думаю, что это станет для нас таким уж сильным ударом. Для меня Европа — пример того, как не надо делать. Подобно кандидатам в президенты от Демократической партии, они социалисты, они облагают налогами, они тратят, у них открытые границы. Разве мы не можем поучиться на неудачах Европы?
Но, главное, я нахожу Европу крайне раздражающей. Мне не нравятся нравоучения со стороны хиреющих обществ. Врач, исцели себя сам!
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