Focus: министр экономики Германии верит в торговое соглашение между США и ЕС

Министр экономики Германии Петер Альтмайер считает, что при наличии политической воли достичь торгового соглашения между США и ЕС можно ещё до конца года. Такое заявление дипломат сделал во время визита в Вашингтон, где он встречается с представителями американского правительства для обсуждения вопроса таможенных пошлин на промышленные товары и, в особенности, на продукцию европейского автопрома, сообщает немецкий журнал Focus Online.

Кроме того, Альтмайер подчеркнул значение немецких производителей автомобилей в США, отмечается в статье. У таких компаний есть крупные заводы на территории США, а производящиеся там транспортные средства экспортируются и в другие страны.

Как напоминает издание, американский президент Дональд Трамп неоднократно грозился повысить ввозные пошлины на европейские автомобили и запчасти для них, а это особенно сильно ударило бы по немецким производителям. Теперь США и ЕС хотят договориться и заключить соглашение по поводу таможенных пошлин на ввоз промышленных товаров. Однако американская сторона хочет также обсудить вопросы, связанные с сельскохозяйственной отраслью, к чему европейцы не стремятся, сообщается в статье.

По словам Петера Альтмайера, в случае если Европе и США удастся достичь соглашения по поводу таможенных пошлин на ввоз промышленных товаров, больше немецких предприятий станут инвестировать средства в США и создавать там рабочие места.

В четверг министр экономики Германии проводит переговоры с представителями американского правительства. В пятницу он планирует посетить завод компании Мерседес в штате Алабама, отмечает немецкий журнал Focus Online.

* «Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов» (The German Marshall Fund of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.03.2018.