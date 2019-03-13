Der Spiegel: «лимузин Путина» призван спасти российский автопром

Новый российский правительственный автомобиль «Аурус», созданный по распоряжению Владимира Путина, является не только имиджевым проектом. Как пишет Der Spiegel, Кремль поручил создать данную универсальную платформу для спасения российской автомобильной промышленности, которая сегодня либо выкуплена иностранными концернами, либо безнадёжно отстала от конкурентов.

Королева Великобритании ездит на «Бентли», Дональд Трамп передвигается на «Кадиллаке» по прозвищу «Зверь», а председатель КНР Си Цзиньпин — на автомобиле марки «Хунци», и только у президента России Владимира Путина, который всегда стремился сделать своё появление на публике как можно более эффектным, в этом отношении до сих пор был пробел. Как пишет Der Spiegel, российские правительственные машины марки ЗИЛ давно ушли в историю, поэтому Путину приходилось разъезжать по Красной площади в длинном «Мерседесе» S-класса, однако теперь вот уже несколько месяцев и у Путина имеется собственный автомобиль для выхода в свет. Он ездит в семиметровом «Сенате», разработанном в российском Автомобильном и автомоторном институте и произведённом компанией под названием «Аурус».

Как отмечает издание, если до сих пор роскошный лимузин считался патриотическим проектом престижа, сейчас на автосалоне в Женеве бренд демонстрирует совсем другие амбиции.

«Мы видим себя глобальной альтернативой маркам «Бентли», «Роллс-ройс» или «Майбах» и поэтому собираемся завоевать признание остального мира», — говорит Франц Герхард Хильгерт. Он много лет проработал в России в компании «Даймлер», а затем консультировал различных российских производителей и фактически уже был на пенсии. Теперь его назначили руководителем новой компании «Аурус».

На деньги инвестиционного фонда из Абу-Даби он сейчас готовит запуск международной кампании «Ауруса». Первые два флагманских шоу-рума в Москве уже открыты, в Татарстане на голом месте запускается производство 5 тыс. автомобилей в год. Кроме того, Хильгерт по всему миру ищет дилеров и агентов, которые менее чем через два года начнут продавать его автомобили.

Как пишет автор материала, первый автомобиль новой марки — это лимузин «Сенат», который продаётся в двух вариантах: «600-й» в формате длинного S-класса и «700-й» в стандартной бронированной модификации. Роскошный автомобиль имеет длину 6,63 м, а колёсная база размером 4,3 м позволяет разместить два раскладных кресла, как для пассажиров первого класса в самолёте, а также два маленьких кресла для подчинённых, сидящих против направления движения. Стеклянная перегородка — обязательный элемент, как и толстенное бронестекло в дверях весом в центнер.

Под капотом в обоих типах кузова скрывается разработанный «Порше» для российских производителей гибридный двигатель V8, который преобразует 4,4 л рабочего объёма в мощность 600 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент составляет 800 Нм. Этого достаточно, чтобы гигант мог разогнаться до сотни в лучшем случае за 6 секунд.

Рыночные цены пока не называются, однако в Женеве Герхард Хильгерт дал подсказку, что автомобиль будет стоить чуть дороже «Мерседеса», но существенно дешевле «Роллс-ройса». Как считает автор материала, полностью оборудованный длинный кузов со стандартной броневой защитой, встроенным баром, массажными креслами и плоскими экранами может стоить не меньше миллиона. Однако Хильгерт не собирается останавливаться на лимузине: в будущем планируется выпуск супервнедорожника, а также фургона класса люкс. Кроме того, Хильгерт подумывает о том, что кабриолет и купе также хорошо скажутся на имидже марки.

Однако Хильгерт утверждает, что «Аурус» лишь отчасти является проектом престижа. На самом деле это масштабная программа поддержки российской автомобильной промышленности, которая сегодня либо выкуплена иностранными концернами, либо безнадёжно отстала от конкурентов. Именно поэтому Кремль приказал спасти её и создал для этого универсальную платформу с современными технологиями и экологически чистыми двигателями, которые может использовать любой производитель.