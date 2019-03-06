Carscoops: дебютировавший в Европе лимузин Путина составит конкуренцию Bentley и Rolls-Royce

У таких именитых брендов, как Bentley и Rolls-Royce, появился конкурент в виде Aurus, произоводителя лимузина Владимира Путина Aurus Senat L700 и седана Aurus Senat L600, пишет Carscoops.

Сейчас эти роскошные авто российского производства, которые стилистически напоминают Rolls-Royce, дебютируют в Европе на автосалоне в Женеве. А презентация машин состоялась в прошлом году во время инаугурации Владимира Путина.

Наибольшую известность приобрёл бронированный лимузин, который, как сообщается, имеет длину 6,63 м и массивную колёсную базу 4,3 м. По этим параметрам машина обходит и Rolls-Royce Phantom, и даже Maybach 62.

Седан Aurus Senat существенно меньше, однако крошечным его не назовёшь. Его длина составляет 5,63 м, а колёсная база — 3,3 м. Внешний стиль нельзя назвать абсолютно новаторским. Между тем салон, несомненно, роскошен. Он имеет кожаную обивку премиум-класса, деревянные панели. Также присутствуют металлические элементы.

Автомобили также довольно высокотехнологичны, поскольку у них есть цифровая приборная панель, широкоэкранная информационно-развлекательная система и двухэкранная развлекательная система для пассажиров, располагающихся на задних сиденьях.

Как Bentley и Rolls-Royce, Aurus предоставляет обширные возможности для персонализации автомобиля, что позволяет покупателям настраивать практически каждый аспект интерьера. Мощность гибридного восьмиклапанного двигателя — 590 лошадиных сил. До 100 км седан разгоняется за шесть секунд, в то время как лимузин может выполнить ту же задачу примерно за девять секунд.

В плане безопасности автомобили Aurus оснащаются стандартным набором систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, автоматическое аварийное торможение и систему предотвращения столкновений, указывается в статье. Модель также имеет систему контроля слепых зон и систему распознавания дорожных знаков.

Хотя производство автомобилей пока крайне ограничено, однако в конце следующего года в Татарстане планируется открытие нового завода, что позволит увеличить производство Aurus до 5 тыс. единиц в год, пишет Carscoops.