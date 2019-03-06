Carscoops: дебютировавший в Европе лимузин Путина составит конкуренцию Bentley и Rolls-Royce

На нынешнем Женевском международном автосалоне состоялась премьерная презентация российского бренда Aurus, под которым производится лимузин президента России Владимира Путина Aurus Senat Limousine L700, пишет Carscoops. Автомобили этого бренда, как отмечает издание, станут конкурентами для машин Bentley и Rolls-Royce.
У таких именитых брендов, как Bentley и Rolls-Royce, появился конкурент в виде Aurus, произоводителя лимузина Владимира Путина Aurus Senat L700 и седана Aurus Senat L600, пишет Carscoops.
Сейчас эти роскошные авто российского производства, которые стилистически напоминают Rolls-Royce, дебютируют в Европе на автосалоне в Женеве. А презентация машин состоялась в прошлом году во время инаугурации Владимира Путина.
Наибольшую известность приобрёл бронированный лимузин, который, как сообщается, имеет длину 6,63 м и массивную колёсную базу 4,3 м. По этим параметрам машина обходит и Rolls-Royce Phantom, и даже Maybach 62.
Седан Aurus Senat существенно меньше, однако крошечным его не назовёшь. Его длина составляет 5,63 м, а колёсная база — 3,3 м. Внешний стиль нельзя назвать абсолютно новаторским. Между тем салон, несомненно, роскошен. Он имеет кожаную обивку премиум-класса, деревянные панели. Также присутствуют металлические элементы.
Автомобили также довольно высокотехнологичны, поскольку у них есть цифровая приборная панель, широкоэкранная информационно-развлекательная система и двухэкранная развлекательная система для пассажиров, располагающихся на задних сиденьях.
Как Bentley и Rolls-Royce, Aurus предоставляет обширные возможности для персонализации автомобиля, что позволяет покупателям настраивать практически каждый аспект интерьера. Мощность гибридного восьмиклапанного двигателя — 590 лошадиных сил. До 100 км седан разгоняется за шесть секунд, в то время как лимузин может выполнить ту же задачу примерно за девять секунд.
В плане безопасности автомобили Aurus оснащаются стандартным набором систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, автоматическое аварийное торможение и систему предотвращения столкновений, указывается в статье. Модель также имеет систему контроля слепых зон и систему распознавания дорожных знаков.
Хотя производство автомобилей пока крайне ограничено, однако в конце следующего года в Татарстане планируется открытие нового завода, что позволит увеличить производство Aurus до 5 тыс. единиц в год, пишет Carscoops.
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