Clarín сравнил трамповского «Зверя» с путинским «бункером на колёсах»

Во время саммита G20 в Аргентине лидерам самых могущественных стран мира нужно передвигаться по Буэнос-Айресу, и поэтому каждый из них привёз с собой автомобили, которые на самом деле являются «настоящими крепостями на колёсах», пишет аргентинское издание Clarín.



Наибольшее внимание привлекают два авто. Первый — Cadillac президента США Дональда Трампа под названием «Зверь». Второй — лимузин Aurus Владимира Путина. Этот «произведённый в России бункер на колёсах» является частью проекта «Кортеж».



Трамп впервые проехал на своём «Звере» версии 2.0 — предыдущей версией пользовался ещё его предшественник Барак Обама — в этом году в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН. Длина этого авто, произведённого компанией General Motors по специальному заказу Секретной службы США, составляет шесть метров, его вес 6,8 тонн.



Этот лимузин сделан из стали, алюминия, титана и керамики. Толщина его дверей составляет 20 сантиметров, а весят они как двери самолёта Boeing 757, говорится в статье. Салон автомобиля абсолютно герметичен на случай возможной биохимической атаки. Кроме того, транспортное средство оснащено автоматической системой пожаротушения, специальными замками и камерами ночного видения.



Нижнюю часть президентского лимузина от возможных взрывов защищает толстый слой армированной стали. Топливный бак покрыт специальной пеной. Кроме того, в целях защиты автомобиль оборудован вооружениями со слезоточивым газом, а также оружием различного калибра. Колеса, в свою очередь, разработаны таким образом, чтобы автомобиль мог передвигаться даже с повреждёнными шинами.



На случай медицинской необходимости в «Звере 2.0» имеется аптечка первой помощи, кислородное оборудование и даже пакеты с кровью для переливания. Кроме того, внутри лимузина есть тревожная кнопка на случай возникновения чрезвычайной ситуации.



Российский президент ранее ездил на бронированном автомобиле Mercedes-Benz, но со временем также решил обеспечить себе безопасное передвижение с помощью отечественного автопрома. Теперь он ездит на лимузине Aurus, который, правда, был произведён в сотрудничестве с компанией Porsche.



Разработка этой «громады» началась шесть лет назад. В проект было инвестировано 165 млн евро, говорится в статье. Из соображений безопасности многие технические детали проекта «Кортеж» неизвестны, утверждает издание. Однако, по имеющейся информации, лимузин оснащён гибридной силовой установкой, состоящей из 12-цилиндрового бензинового двигателя и электромотора, совокупная мощность которых составляет от 800 до 900 лошадиных сил.

Длина авто составляет 6 метров. Однако издание пишет об отсутствии подробных данных о толщине брони и об уровнях защиты лимузина. Президент Путин лично проехался за рулём автомобиля Aurus в октябре этого года в Сочи, напоминает Clarín.