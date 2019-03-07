TVN24: роскоши нужно учиться у русских — «лимузин Путина» покорил выставку в Женеве

В России считают, что президент автомобильной державы не должен передвигаться в иностранном лимузине, поэтому создали Aurus «Сенат», говорится в репортаже польского телеканала TVN24. Этот бронированный монстр, способный удовлетворить самые привередливые запросы, теперь доступен и за деньги — впрочем, немалые, отмечает корреспондент.

Уже на первый взгляд видно, что этот автомобиль бросает вызов самым престижным и роскошным мировым маркам. И не имеет значения то, что Bentley или Rolls-Royce насчитывают десятки лет традиций.

Россияне первый свой лимузин показали миру меньше года тому назад. Достаточно взглянуть внутрь, чтобы убедиться в том, что здесь есть всё, что любят и ценят люди с большими деньгами.

ГЕРХАРД ХИЛЬГЕРТ, генеральный директор Aurus: Я думаю, что этот автомобиль может стать люксовым брендом на всех мировых рынках. Ведь кто лучше русских понимает в роскоши?

Владимир Путин как раз передвигается на таком автомобиле. Первый экземпляр его лимузина стал героем прошлогодней президентской инаугурации.

Настоящий монстр на колёсах. Он весит более 6,5 тонны, длиною он почти 7 метров, у него 12-цилиндровый двигатель мощностью 860 лошадиных сил. Он сильно бронирован и похоже на то, что на борту он имеет всевозможные системы безопасности, которые защищают от террористической атаки.

Автомобили для простых клиентов не имеют такого бронирования, они меньше, а их двигатель слабее почти на 300 лошадиных сил.

ГЕРХАРД ХИЛЬГЕРТ: Это очень классический проект. Наши клиенты не бегут вслед за мимолётными трендами. Они привыкли к роскоши и к классическому виду автомобиля. Здесь в Женеве мы представляем особенный цвет — мы его называем «российское золото».

Золото также помогает при расшифровке названия новой марки. AU — это как раз символ золота по системе элементов Менделеева, а РУС — понятное дело — Россия. Автомобиль был создан, потому что, как считают россияне, держава, которая обладает автомобильной промышленностью и амбициями, не может позволить себе того, чтобы президент передвигался на иностранном лимузине.

Москва уверяет, что это российская конструкция, созданная при небольшой поддержке немецких специалистов. На разработку проекта было потрачено более $1 млрд. Салоны в России уже принимают заказы на новый автомобиль. Пока что его будут производить тиражом 150 единиц в год. Бронированный лимузин будет стоить в пересчёте около 1 млн злотых. Без брони — на одну треть меньше. А в недалёком будущем предложение производителя будет включать внедорожник, минивэн и даже кабриолет.



