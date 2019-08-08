NI: с помощью торговой войны с Китаем Трамп рискует довести США до новой Великой депрессии

Обостряя торговую войну с Китаем, Трамп наносит экономике США тяжёлые раны, от которых Америке будет тяжело оправиться и которые могут довести эту страну до новой Великой депрессии, пишет The National Interest. По мнению журнала, как и в 1929 году, 90 лет спустя США склонны делать ставку на токсичную смесь из национализма и пошлин, которая нанесла сильный удар по американским фермерам.

Есть старая поговорка, что вóйны легче начинать, чем заканчивать — и президент США Дональд Трамп вполне может испытать действие этого постулата на собственном опыте. Пообещав поднять пошлины на китайские товары на $300 млрд, он ещё больше обострил конфликт с Пекином. Китай же ответил на это заявление тем, что дал курсу юаня опуститься, а также приказал компаниям, занимающимся госзакупками, остановить импорт американской сельхозпродукции. В результате глава Минфина США Стивен Мнучин назвал Китай «валютным манипулятором» — что не соответствует действительности, пишет The National Interest.

«Каким образом что-то из этого помогает делать Америку снова великой?» — задаётся вопросом журнал.

Послушать Трампа, так он может поднатужиться и снести Великую стену китайского сопротивления американскому импорту. «Однако вместо того, чтобы завоевать господство, обострив обстановку, Трамп сам себе наносит экономические раны, от которых оправиться будет нелегко. Его зависимость от мушкетона c пошлинами может поставить под удар всю экономику», — считает издание.

И в самом деле, «близорукие импульсы Трампа» могут превратить Китай из просто стратегического соперника в недвусмысленного врага. «Однако спустя несколько десятилетий после окончания первой холодной войны, вторая Америке не нужна. Совсем напротив. Экономический конфликт с Пекином — и это не говоря уже о конфликте военном — несовместим с истинными национальными интересами США», — подчёркивает The National Interest.

США уже были в подобном положении. Опасные последствия, вызванные ядовитой смесью из национализма и пошлин, — это центральный урок 1930-х годов, и его вряд ли стоит повторять. После биржевого краха в октябре 1929 года рост тарифов, который должен был помочь американским фермерам, только усугубил общее положение. Вскоре США пошли на ряд мер в стиле «разори соседа», в частности, попытавшись девальвировать валюту по всему миру.

Трамп опережает своих предшественников лишь в одном: пошлины он вводит в условиях процветающей американской экономики. Вместе с тем действия Трампа, судя по всему, основываются исключительно на примитивной вере в то, что он может мутузить союзников и противников США тарифами, до тех пор пока те не покорятся. Кроме того, он, очевидно, отказался от мысли, что ему необходимо советоваться с кем-то ещё из своих советников помимо Питера Наварро — меркантилиста и автора эксцентричного трактата под названием «Смерть от Китая: лицом к лицу с драконом. Глобальный призыв к действию».

Наварро считает торговлю с Китаем игрой, где может быть только один победитель, и пишет о Пекине в теологическом ключе, повествуя о его «семи смертных грехах». «Если кто и может завести нас в новую мировую депрессию… так это Наварро», — подчёркивает The National Interest.

Идея, которая, судя по всему, лежит в основе стратегии Трампа, заключается в том, что Америка якобы может безнаказанно действовать по всему миру. Однако результаты такой политики в лучшем случае скудны. Трампу не удалось заставить конгресс одобрить новую торговую сделку с Канадой и Мексикой. Кроме того, он выступает с угрозами касательно торговых отношений с Японией и Европой.

Но что важнее всего, Трамп завяз в противостоянии с Китаем, который, потирая руки от удовольствия, наблюдает за тем, как американский президент наносит удар за ударом по американской экономике и, в частности по американским фермерам, значительная часть которых составляет его политическую базу.

С учётом капризной американской политики Пекин вполне может решить на постоянной основе начать импортировать сельхозпродукты из других стран, например, из России, где Китай уже повысил уровни закупок пшеницы и соевых бобов. «Трамп рассчитывал на то, что Китай не захочет идти на замедление темпов экономического роста, однако он недооценил национальную гордость этой страны. Китай, который по-прежнему прекрасно помнит, как в XIX веке его травили имперские державы, вряд ли начнёт просить пощады», — уверен The National Interest.