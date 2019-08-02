CNN: американцам придётся переплачивать за Iphone — всё благодаря китайским пошлинам Трампа

Американским потребителям, по всей видимости, придётся вскоре начать платить больше за любые товары, начиная со смартфонов и кончая обувью, — и всё благодаря новым пошлинам Дональда Трампа против Китая, передаёт CNN. Как отмечает канал, американского лидера, судя по всему, раздражает то, что Пекин закупает недостаточные объёмы американской сельхозпродукции, а также китайский экспорт опиоидов.

Главная новость: американским потребителям, возможно, придётся больше платить за любые товары — от Iphone до обуви — из-за пошлин на китайскую продукцию, введённых благодаря Дональду Трампу. Американский президент сообщил об очередном налоге в 10% на китайские товары суммарной стоимостью 300 миллиардов долларов, который вступает в силу 1 сентября. По его словам, ему не нравится та скорость, с которой идут торговые переговоры.

Рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе плохо восприняли это известие: посмотрите сюда, и вы увидите, что индекс Hang Seng снизился на 2,31%, Shanghai Composite — на 1,3%, а Nikkei — на 2,11%. Давайте перенесёмся в Пекин, где за развитием событий следит продюсер CNN Стивен Цзян. Как на этот шаг президента отреагировали в Китае?

СТИВЕН ЦЗЯН, старший продюсер CNN: Натали, пока что единственный официальный ответ мы услышали из уст главы МИД Китая Ван И, который находится в Бангкоке на региональной встрече. По его словам, эта новая угроза со стороны Трампа не поможет решить никакие торговые споры между двумя странами. Кроме того, она противоречит правилам Всемирной торговой организации.

Разумеется, мы можем услышать от китайских чиновников дополнительные комментарии, так как прямо сейчас, пока мы разговариваем, идёт ежедневный брифинг китайского МИД. Однако в своей последней серии сообщений в Twitter Трамп, среди прочего, упомянул две конкретные проблемы, в частности, закупки Китаем американской сельхозпродукции.

Ещё в четверг Министерство сельского хозяйства США подтвердило факт частной продажи 68 тысяч тонн американских соевых бобов в Китай. Эта партия стала первым заказом с момента начала торговой войны, так что какой-то прогресс в этой области всё-таки есть. Однако эти объёмы не слишком внушительны, что, возможно, и объясняет раздражение Трампа. Другой вопрос — это фентанил, который остаётся проблемой в отношениях двух стран по причине кризисного положения со здравоохранением в США, вызванного опиоидным кризисом.

При этом Китай отрицает обвинения США, заявляя, что они не сидят сложа руки. Пекин указал на то, что занёс фентанил и большее количество его прекурсоров в список веществ, подлежащих контролю, больше чем это сделали в США. Кроме того, они также начали жёстче регулировать производство и поставки производных фентанила в США.

Так что, как мне кажется, по этому поводу мы снова услышим от Китая похожие контраргументы. Но вот в чём дело: если Трамп думает, что его новая угроза заставит китайцев дать задний ход, то его, скорее всего, ждёт разочарование, так как эти угрозы противоречат двум главным требованиям Китая. Во-первых, это искренность в переговорах и,

во-вторых, это ликвидация всех американских пошлин до заключения окончательной сделки. Натали?

Хорошо, посмотрим, к чему это приведёт. С нами был Стивен Цзианг. Стивен, спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 августа 2019 года.