Bloomberg: торговая война США с Китаем заденет и Россию

Торговая война Дональда Трампа с Китаем негативно скажется на росте российской экономики, поскольку сегодня слабеет спрос на сырьё, что отразится на китайском рынке, от которого очень зависит Россия. Как пишет Bloomberg, новый пакет санкций, введённых на прошлой неделе США, также ограничит доступ России к западным фондам, необходимым для ускорения экономики.

Ставка Кремля на то, что неустойчивая российская экономика наконец ускорится во второй половине года, оказывается проигрышной на фоне ослабления международного спроса на сырьё в условиях глобальной торговой войны. Как пишет Bloomberg, в мае объём экспорта снизился на 14% по сравнению с прошлым годом, а в июле министр экономики России Максим Орешкин предупредил, что объёмы экспорта угля «резко падают». Будучи крупнейшим в мире экспортером энергоресурсов, Россия чрезвычайно зависима от спроса на горючие ископаемые и другое сырье на мировом рынке.

«Торговые войны, откат в глобализации — это то, что сильно будет бить по мировой экономике и, соответственно, по мировой промышленной динамике, по ценам на сырьевые товары. Конечно, мы почувствуем воздействие», — сказал Орешкин.

Как продолжает издание, торговая война Дональда Трампа с Китаем сказалась на состоянии глобальной экономики, выбив основную опору из-под экономики как раз в тот момент, когда Россия надеялась подстегнуть рост за счёт повышения государственных расходов. И Орешкину сейчас крайне необходимо выполнить это свое обещание, потому что падение реальных доходов негативно сказалось на рейтинге популярности президента Владимира Путина и способствовало росту числа протестных акций.

С января по март российская экономика выросла всего на 0,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года, и экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что во втором квартале 2019 года рост составит 0,8%. Ожидается, что инвестиции в программу капиталовложений на $400 млрд должны начать способствовать экономическому росту во второй половине 2019 года, хотя, как предупреждают экономисты, эффект может оказаться ограниченным. Новый пакет санкций, введённых на прошлой неделе, которые запрещают американским инвесторам покупать новые нерублёвые ценные бумаги, ещё больше ограничит доступ России к западным фондам, необходимым для ускорения экономики.

«Спрос на сырьё слабеет, когда перспективы Китая ухудшаются, что имеет особое значение для России, поскольку китайский рынок важен для неё. Чем хуже Китаю, тем хуже России», — прокомментировала ситуацию экономист София Донетс.