Bloomberg: эксперты считают попытки США помешать «Северному потоку — 2» запоздалыми

По мнению экспертов, американские законодатели слишком поздно начали попытки помешать строительству газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу, поскольку он практически готов и уже в этом году должен быть введён в эксплуатацию, отмечает Bloomberg. Если США введут вдогонку «ретроактивные санкции», это может вызвать лишь бурную реакцию в Европе, но уже вряд ли заметно повлияет на этот проект, говорится в статье.

Сенат США ещё не провёл голосование по законопроекту о введении санкций, призванных затормозить строительство 1200-километрового участка газопровода «Северного потока — 2», который должен пройти по дну Балтийского моря. Однако новый российский газопровод, не считая отдельных участков, практически уже почти готов: его строительство близится к завершению, а ввод в эксплуатацию планируется уже на этот год. Похоже, что США слишком поздно начали свои попытки помешать реализации этого масштабного российского проекта, пишет Bloomberg.



Проект «Северный поток — 2» расколол Европейский союз, отмечается в статье. Например, Польша и некоторые другие страны очень обеспокоены тем, что это позволит российскому «Газпрому» ещё больше усилить своё влияние на европейском рынке. В то время как Германия и другие сторонники «Северного потока — 2» заявляют, что новый газопровод необходим, чтобы заменить газом уголь и атомные электростанции по всей Европе и способствовать развитию возобновляемых источников энергии, а также более эффективной борьбе с изменениями климата. Это также спровоцировало напряжённость в торговых отношениях с США: американский президент Дональд Трамп предостерегает, что новый газопровод «усугубит зависимость» Европы от России, а министр энергетики Рик Перри активно рекламирует «газ свободы» из Северной Америки, сообщает Bloomberg.



Как полагает Уэйн Брайан, эксперт по финансовым рынкам из лондонской компании Alfa Energy Ltd, американским сенаторам вряд ли удастся остановить реализацию проекта в этом году. Однако «возможны некоторые накладки» в его осуществлении, отметил Брайан в интервью Bloomberg. В частности, цены на газ в Нидерландах в 2020 году прогнозируются на 55% выше, чем в следующем месяце этого года, что уже свидетельствует о повышенном риске, связанном с поставками, говорится в статье.



Против первого, почти идентичного второму, трубопровода «Северный поток» в 2011 году у США было мало возражений. Но из-за последовавших событий позиция Вашингтона изменилась, поясняет автор. Во-первых, заметно ухудшились отношения России с Украиной, которая ранее была ключевой страной для транзита российского газа в Европу — а сейчас может потерять миллиарды долларов, если поставки будут осуществляться через «Северный поток — 2». Во-вторых, США в 2016 году начали экспортировать свой сланцевый газ, так активно наращивая объёмы, что сейчас вышли на третье место в мире по объёмам экспорта жидкого газа, напоминает Bloomberg.



Теперь законопроект о введении новых санкций против российского проекта продвигают республиканец Тед Круз и демократ Джинн Шейхин. Целью станут суда, которые занимаются прокладкой газопровода, а также руководители компаний, связанных с этими судами. По словам Шейхин, санкции коснутся в основном компаний Allseas Group SA и Saipem SpA. Однако официальный представитель миланской компании Saipem SpA Винченцо Ромео Трамонтано считает, что эта американская инициатива противоречит действующим нормам. «Saipem SpA не считает, что этот законопроект в том виде, в котором он сейчас существует, применим к уже имеющимся обязательствам компании по «Северному потоку — 2». Мы понимаем, что по данному законопроекту санкции в будущем будут введены против определённых судов, которые помогают в строительстве трубопровода», — подчеркнул он в интервью Bloomberg. В то время как представители компании Allseas Group SA, которая прокладывает двойные трубы для газопровода, отказались рассуждать о «потенциальных последствиях» американских санкций, говорится в статье.



По мнению старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джонатана Стерна, эти «неуверенные» попытки США помешать прокладке «Северного потока — 2» напоминают то, как в эпоху Рейгана американцы безуспешно пытались ограничить экспорт советского газа в Европу. «Тогда все эти меры не имели никакого эффекта, и я думаю, то же самое мы можем ожидать и сегодня. Вероятно, уже слишком поздно что-то предпринимать, ведь большая часть трубопровода проложена. Разве что США введут ретроактивные санкции, но это, я полагаю, вызовет настоящую бурю по эту сторону Атлантики», — подчеркнул эксперт в интервью Bloomberg.



В свою очередь, эксперт по биржевому товару Лоран Сегален, который является также консультантом по финансированию проектов по добыче солнечной энергии и энергии ветра и совладельцем лондонской компании Megawatt-X, предполагает, что стремление ввести ограничительные меры против «Северного потока — 2» объясняется тем, что Соединённые Штаты обеспокоены глобальным спросом на газ в будущем. «В Азии американскому СПГ мешает газ из Катара и Австралии. А Германия — лакомый кусок, который американские производители СПГ хотят отобрать у русских. Но если проект «Северный поток — 2» будет реализован, американские экспортёры СПГ на ближайшие годы могут попрощаться с потенциальными поставками газа в Германию», — пояснил аналитик в беседе с корреспондентом Bloomberg.