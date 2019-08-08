Junge Welt: у США появился шанс саботировать российские поставки газа в Европу

Даже при помощи санкций Соединённым Штатам не удастся запретить экспорт газа из России в Европу, если Вашингтон не предложит приемлемую — хотя бы в будущем — альтернативу «Северному потоку — 2», пишет Junge Welt. И похоже, возможность саботировать российские газовые поставки у США всё-таки появилась, отмечает немецкое издание.

США грозят ввести санкции против европейских компаний, которые участвуют в строительстве российского газопровода «Северный поток — 2», пишет немецкая газета Junge Welt.

Впрочем, даже при помощи штрафных мер Соединённым Штатам не удастся запретить экспорт газа из России в Европу, если Вашингтон не предложит «приемлемую — хотя бы в будущем — альтернативу». Ведь уже давно не секрет, что американский СПГ дороже трубопроводного газа, отмечает автор статьи Ефтимис Ангелудис.

И похоже, такую альтернативу «Северному потоку — 2» США теперь всё-таки смогут предложить, подчёркивает журналист Junge Welt.

В Афинах прошла министерская конференция по энергетике, в ходе которой, помимо прочего, обсуждалась реализация проекта трубопровода EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt), сообщает Ангелудис.

В ней приняли участие министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон, перечисляет автор статьи.

Что касается трубопровода EastMed, то его планируют проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию, уточняет журналист немецкого издания.

Принимая участие в проекте, новое правительство Греции тем самым идёт на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» всё же составить конкуренцию Российской Федерации на европейском газовом рынке, пишет Ангелудис.

«Сам же EastMed представляет собой как раз ту самую альтернативу (пускай только и после 2025 года), при помощи которой Соединённые Штаты смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье», — заключает журналист Junge Welt.