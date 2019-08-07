Welt: немецкий бизнес предупредил — санкции против «Северного потока — 2» превратят энергетическую политику ЕС в «игрушку США»

Немецкий бизнес предупредил об опасности возможных санкций Вашингтона против «Северного потока — 2», пишет Die Welt. Американские санкционные проекты не только навредят компаниям из дружественных европейских стран, но и превратят энергетическую политику ЕС в «игрушку США», заявил глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле.
Немецкий бизнес предупредил об опасности возможных санкций США против российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает газета Die Welt.
«Последние санкционные проекты США навредят в первую очередь предприятиям из таких дружественных стран, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Швейцария. Они также превратят европейскую энергетическую политику в игрушку Соединённых Штатов», — заявил в интервью Deutsche Presse Agentur (DPA) председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле.
По словам Бюхеле, это приведёт к «неизбежному расколу» между Европейским союзом и Соединёнными Штатами и нанесёт большой ущерб обеим сторонам.
«Нам в Европе нужны все варианты, чтобы решить задачи, с которыми мы столкнулись из-за климатических изменений и запланированного в Германии отказа от угля и атомной энергии», — подчеркнул глава Восточного комитета германской экономики.
«Европейские энергетические вопросы — дело европейцев, так будет и в дальнейшем», — констатировал Вольфганг Бюхеле.
Председатель Восточного комитета германской экономики также напомнил, что благодаря посредничеству Берлина на сентябрь намечен очередной раунд переговоров между ЕC, Россией и Украиной о новом транзитном соглашении.
«Если Соединённые Штаты введут новые санкции, то это существенно осложнит текущие переговоры», — предупредил Бюхеле.
Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что российский и американский певец Вилли Токарев перед смертью успел написать песню, посвящённую главе Чечни Рамзану Кадырову.
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова,рассказал, почему бывший соперник его сына ирландец Конор Макгрегор отказался ехать в Дагестан.
Немецкий бизнес предупредил об опасности возможных санкций со стороны США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», ограничительные меры могут превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».
Представительство самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о непричастности ДНР к обстрелу, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих.
Американский режиссёр Квентин Тарантино, который приехал в Москву на премьеру своего фильма «Однажды... в Голливуде», заявил в ходе пресс-конференции, что считает чушью высказанные в его адрес обвинения со стороны критиков.
Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина одержали победу над испанками Анхелой Лобато Эрреро и Амарантой Фернандес Наварро в матче группового этапа чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении связаться 7 августа с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы договориться о срочной встрече по поводу Донбасса.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не собирается рассматривать ставший скандальным баннер болельщиков петербургского «Зенита», размещённый на трибуне во время матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Министр культуры России Владимир Мединский подарил американскому режиссёру Квентину Тарантино, приехавшему в Москву, копию первого издания книги стихов Бориса Пастернака «Близнец в тучах», заявили в пресс-службе Минкультуры.
В первой половине 2019 года число несостоявшихся государственных закупок жизненно важных лекарств возросло почти вдвое по сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию аналитической компании Headway.