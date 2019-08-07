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Welt: немецкий бизнес предупредил — санкции против «Северного потока — 2» превратят энергетическую политику ЕС в «игрушку США»

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Немецкий бизнес предупредил об опасности возможных санкций Вашингтона против «Северного потока — 2», пишет Die Welt. Американские санкционные проекты не только навредят компаниям из дружественных европейских стран, но и превратят энергетическую политику ЕС в «игрушку США», заявил глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле.
Welt: немецкий бизнес предупредил — санкции против «Северного потока — 2» превратят энергетическую политику ЕС в «игрушку США»
Reuters

Немецкий бизнес предупредил об опасности возможных санкций США против российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает газета Die Welt.

«Последние санкционные проекты США навредят в первую очередь предприятиям из таких дружественных стран, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Швейцария. Они также превратят европейскую энергетическую политику в игрушку Соединённых Штатов», — заявил в интервью Deutsche Presse Agentur (DPA) председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле.

По словам Бюхеле, это приведёт к «неизбежному расколу» между Европейским союзом и Соединёнными Штатами и нанесёт большой ущерб обеим сторонам.

«Нам в Европе нужны все варианты, чтобы решить задачи, с которыми мы столкнулись из-за климатических изменений и запланированного в Германии отказа от угля и атомной энергии», — подчеркнул глава Восточного комитета германской экономики.

«Европейские энергетические вопросы — дело европейцев, так будет и в дальнейшем», — констатировал Вольфганг Бюхеле.

Председатель Восточного комитета германской экономики также напомнил, что благодаря посредничеству Берлина на сентябрь намечен очередной раунд переговоров между ЕC, Россией и Украиной о новом транзитном соглашении.

«Если Соединённые Штаты введут новые санкции, то это существенно осложнит текущие переговоры», — предупредил Бюхеле.

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Die Welt Германия Европа
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