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Ottawa Citizen: стабильный прогноз — агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России с BBB- до BBB со стабильным прогнозом, пишет Ottawa Citizen. Как отмечает издание, причиной для такой оценки стали политические мероприятия в стране, благоприятный внешнеторговый баланс и сбалансированный бюджет.
Ottawa Citizen: стабильный прогноз — агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России
Reuters

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России с BBB- до BBB, указав на улучшение системы политических мероприятий в стране, благоприятный внешнеторговый баланс и сбалансированный бюджет, который поможет Москве справиться с повышенным риском санкций, пишет Ottawa Citizen.

«Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами «большой тройки», — заявили по этому поводу в Министерстве финансов России.

С 2017 года Fitch ставило госдолгу России оценку BBB- со стабильным прогнозом, а аналитики сомневались в том, что агентство может поднять Москве рейтинг по причине стагнирующей экономики и бушующей мировой торговой войны.

Повышение рейтинга произошло, в то время как крупнейшие национальные кредиторы присоединились к призывам позволить банкам пользоваться отечественными рейтингами, указывая на сложности в прогнозировании доступности внешних рынков.

Ранее агентство S&P Global Ratings пришло к выводу, что последние санкции США, введённые против суверенного долга России, не окажут немедленного влияния на кредитный рейтинг этой страны, напоминает издание.

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