Ottawa Citizen: стабильный прогноз — агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России

23:25 В 12 городах России проведут работы по очистке воздуха Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в 12 российских промышленных городах проведут работы по очистке воздуха.

23:23 Докампо: ошибки не позволили «Рубину» реализовать свои моменты в матче с «Краснодаром» Тренер казанского «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал поражение своей команды в Краснодаре (0:1)

23:12 Российские баскетболистки обыграли сборную Бельгии и вышли в финал молодежного ЧЕ Женская сборная России среди игроков до 20 лет победила команду Бельгии и вышла в финал молодёжного чемпионата Европы, который проходит в Чехии.

23:02 В Италии предложили Ричарду Гиру забрать мигрантов к себе в Голливуд Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини предложил американскому актёру Ричарду Гиру забрать мигрантов к себе в Голливуд.

23:00 Футболист «Зенита» Дриусси получил травму в матче с «Динамо» Форвард санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси травмировал икроножную мышцу в матче пятого круга Российской премьер-лиги с «Динамо» (2:0).

22:49 Замглавы Минкомсвязи посоветовал студентам не пользоваться «Википедией» Студентам не следует пользоваться онлайн-энциклопедией «Википедия», поскольку она может содержать непроверенную информацию. Такое мнение выразил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин в рамках молодёжного образовательного форума «Территория смыслов».

22:46 Хохлов намекнул на новые подписания «Динамо» Главный тренер московского «Динамо» заявил, что в команде всё ещё присутствует несколько проблемных позиций, которые наставник намерен закрыть новыми футболистами.

22:33 Аксёнов заявил о провале изоляции Крыма Участие иностранных гостей в байк-шоу на горе Гасфорта в Севастополе свидетельствует о провале попыток сдерживания России и изоляции Крыма. Такое мнение выразил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

22:32 Семак назвал сложной победу над «Динамо» в пятом туре РПЛ Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победный матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» (2:0).

22:18 Рублёв вышел в финал квалификации турнира в Цинциннати Соперник Андрея Рублёва, австралиец Бернард Томич не сумел продолжить борьбу в полуфинале квалификации турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Цинциннати.

22:15 Агентство Bloomberg назвало богатейшие семьи мира Агентство Bloomberg представило рейтинг богатейших семей мира. Список составлен на основе данных Bloomberg Billionaires Index.

22:14 Боевики 24 раза обстреляли населённые пункты в Сирии за сутки Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики 24 раза обстреляли населённые пункты в Сирии за сутки.

22:05 Сборная России по баскетболу обыграла Сенегал и выиграла подготовительный турнир в Италии Российские баскетболисты одержали третью победу на товарищеском турнире в Италии и стали победителями соревнования.

21:54 Российские школьники получили золотые медали на Международной олимпиаде по информатике Четыре российских школьника получили золотые медали по итогам 31-й Международной олимпиады по информатике (IOI), которая прошла в столице Азербайджана.

21:52 Бивол: следующий бой планируется на октябрь Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол заявил, что следующий поединок проведёт в октябре 2019 года.

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21:37 Мамаев рассказал о шансах вернуться в сборную России после освобождения из тюрьмы Футболист Павел Мамаев, отбывающий наказание за серию потасовок в центре Москвы, рассказал о шансах вернуться в сборную России после выхода из колонии.

21:24 Мадуро призвал подписать обращение в ООН против санкций США Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей страны подписать обращение в ООН против блокады со стороны Соединённых Штатов. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter венесуэльского лидера.

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21:15 В Минкомсвязи России прокомментировали ситуацию с Вышинским Минкомсвязи России выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и следит за судьбой арестованного на Украине главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

21:11 «Атлетико» обыграл «Ювентус» в матче Международного кубка чемпионов Мадридский «Атлетико» победил «Ювентус» в поединке Международного кубка чемпионов, который состоялся в Стокгольме.

21:02 Йеменские сепаратисты заявили о захвате президентского дворца в Адене В Йемене сепаратисты заявили об успешном захвате президентского дворца в городе Аден.

20:58 «Краснодар» с минимальным счётом победил «Рубин» в пятом туре РПЛ ФК «Краснодар» обыграл казанский «Рубин» в поединке пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

20:55 «Зенит» обыграл «Динамо» в пятом туре РПЛ Санкт-петербургский «Зенит» добыл выездную победу над московским «Динамо» в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

20:55 Генпрокурор США прокомментировал сообщения о смерти Эпштейна Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что смерть американского миллиардера Джеффри Эпштейна в тюрьме вызывает «серьёзные вопросы».

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20:30 Потапова уступила Пуиг на турнире WTA в Цинциннати Россиянка Анастасия Потапова проиграла пуэрториканке Монике Пуиг на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати.

20:27 Американский военный погиб в ходе операции на севере Ирака Штаб западной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* сообщил о гибели американского военного во время операции на севере Ирака.

20:16 На стадионе голландского футбольного клуба АЗ обвалилась крыша На стадионе «АФАС» в Алкмааре, где проводит домашние матчи клуб Эредивизи АЗ, обвалилась часть крыши над центральной трибуной.

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20:07 Число жертв оползня в Мьянме возросло до 41 Число погибших из-за схода оползня на востоке Мьянмы возросло до 41.

20:02 Российские военные полицейские победили в конкурсе «Страж порядка» на АрМИ Российские военные полицейские одержали победу в конкурсе «Страж порядка» Армейских международных игр. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

20:02 Вратарь «Динамо» Шунин получил травму Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин не смог продолжить матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» из-за травмы.

19:53 В Раде назвали причину для встречи Зеленского и Трампа Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что президентство Владимира Зеленского будет считаться «неполноценным», пока он не встретится с президентом США Дональдом Трампом.

19:50 Королёва завоевала золото ЧЕ в прыжках в воду с метрового трамплина Россиянка Виталия Королёва победила в прыжках с метрового трамплина на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве.

19:47 На несанкционированной акции в Москве задержали более 130 человек В МВД заявили, что за различные правонарушения во время несанкционированной акции в центре Москвы были задержаны 136 человек.

19:35 Дзюба вошёл в пятёрку бомбардиров РПЛ Открыв счёт в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Зенит», форвард санкт-петербургского клуба Артём Дзюба вышел на пятое место в списке бомбардиров за всю историю соревнования.

19:30 Новый посол Китая в России прибыл в Москву Новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй прилетел в Москву.

19:23 Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».

19:22 СМИ: В «Нижнем Новгороде» могут уволить всё руководство клуба В ближайшее время в клубе Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» могут произойти большие кадровые перестановки.

19:16 Директор Пашинина прокомментировала сообщения о нищете актёра Юлия Павлова, директор воевавшего в Донбассе на стороне добровольческих батальонов актёра Анатолия Пашинина, прокомментировала сообщения о том, что артист остался без денег на Украине.

19:14 Демонтированную в Киеве синюю руку отправят в Николаев Демонтированный в Киеве арт-объект под названием Middle Way в виде гигантской синей руки будет установлен в Николаеве.

19:08 Фанаты «Зенита» провели акцию в память о погибших на подводной лодке «Курск» Фанатский сектор санкт-петербургского «Зенита» провёл акцию в память о погибших на атомной подводной лодке «Курск» в 2000 году.

19:07 Овечкин нанёс символический удар по мячу перед матчем «Динамо» — «Зенит» Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанёс первый удар по мячу перед матчем пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Зенит».

19:05 В офисе Зеленского рассказали о праздновании Дня независимости Украины В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского официально подтвердили, что празднование 28-й годовщины независимости страны будет проходить в «новом формате».

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