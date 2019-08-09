Dagbladet: Россия как «бедная родственница» рискует оказаться в пасти китайского дракона

Россия «устала» видеть, что Запад игнорирует её заявления, и отправилась «в объятия» Китая, который очень хотел заполучить такого друга, пишет Dagbladet. Решающую роль в этом сыграло и её географическое положение. Однако из-за экономических и политических трудностей Россия в этих отношениях сейчас — «бедная родственница», которая рискует «пропасть в китайских объятиях» и оказаться в пасти дракона, предупреждают эксперты.

В «большой геополитической игре» нашего времени между Соединёнными Штатами и Китаем одну из ключевых ролей также играет Россия. Причём это случилось не из-за развития российской экономики, масштабы которой не превышают, к примеру, экономику Испании, и не столько из-за «уже утраченного статуса сверхдержавы», арсенала ядерного оружия и места в Совбезе ООН, а в первую очередь из-за её географического положения, поясняет Dagbladet.



Россия — это страна, во всех смыслах расположенная между Западом и Китаем, и от того, в какую сторону она повёрнута, во многом зависит, где в мире будет находиться «политический центр притяжения», подчёркивается в статье. За время правления Владимира Путина вместо Запада Россия геополитически стала ориентироваться на Китай, хотя после распада советской системы первый российский президент Борис Ельцин заявил с кафедры в ООН: «Наши принципы просты и понятны: главенство демократии, прав и свобод человека, законности и нравственности». Тем самым Ельцин подчеркнул «универсальный характер демократии и прав человека» и выразил готовность связать себя с Западом политически, идеологически и финансово, пишет Dagbladet.



Однако в то же время Ельцин отметил: «Идеология отличает нас от Китая, но мы соседи и должны сотрудничать». И Москва постепенно начала сближаться с Пекином, говорится в статье: «Это произошло одновременно и потому, что Путина начали «теснить на восток», но также и потому, что он сам предпочёл это направление». В июне этого года президент России Владимир Путин в очередной раз встретился в Санкт-Петербурге с китайским лидером Си Цзиньпином, причём это была уже их 32-я встреча с того момента, как Си в 2013 году занял свой пост, констатирует Dagbladet.



«В России я уже бывал много раз, а президент Путин — мой лучший друг и коллега», — заявил китайский лидер. «Он мог бы добавить — и идеологически близкий партнёр. Российская «контролируемая демократия» всё больше похожа на однопартийное государство, которое Си всё больше укрепляет в Китае», — подчёркивается в статье. При этом и в Москве, и в Пекине сейчас «борются с либеральными ценностями», оправдывая нынешнее «авторитарное правление» тем, что Россия и Китай «культурно и исторически отличаются» от Запада, пишет Dagbladet.



«Очевидно, что много воды утекло с тех пор, как Ельцин выступал в ООН», — отмечает автор. По его мнению, проблема заключается в том, что «с идентичностью» у России всегда было всё сложно и запутанно: «В начале XVIII века Пётр Великий хотел «прорубить окно» в Европу и резко насильственно модернизировать Россию. Цари рода Романовых вплоть до революции 1917 года разрывались между желанием ориентироваться на Запад и стремлением оставить в России всё как есть. В среде российской интеллигенции с 1850-х годов шла борьба между славянофилами и западниками. А в 1917 году в России произошла революция в западном стиле, которая быстро превратилась в азиатскую деспотию».



Нынешний президент России Владимир Путин играет в российской политической среде роль «славянофила», говорится в статье: «За те почти 20 лет, что он у власти, Россия всё больше изолировала сама себя. Изолировал её и Запад». Это движение провоцировали три силы: Путин, который по собственной воле частично повернул страну на восток, Запад, отталкивавший его, и китайское руководство, которое заманивало Россию к себе». Но в то время как у Китая была чёткая стратегия, изначальный импульс самой России был вызван больше стечением случайностей и «глупостью» Запада, который сам по большей части и «превратил Путина в славянофила», действуя во вред собственным интересам, пишет Dagbladet.



Это началось ещё весной 1999 года, когда силы НАТО стали бомбить Сербию, после чего США вторглись в Ирак, который был партнёром России на Ближнем Востоке, под откровенно лживым предлогом наличия у Саддама Хусейна «оружия массового поражения», отмечается в статье. Экспансия НАТО, война в Ливии и Сирии, систематическое «игнорирование России и пренебрежение её попытками интегрироваться» — всё это вкупе, по мнению автора, и привело к тому, что «Путин устал от того, что на протесты России никто не обращал внимания, и отправился в объятия Китая».



В свою очередь, Китай «очень хотел заполучить такого друга, как Россия», поскольку до этого у него «по всему миру были одни враги» — от Владивостока до Ванкувера, говорится в статье, причём именно географическое положение России и сыграло решающую роль. Однако сейчас Россия в этих отношениях — «бедная родственница», подчёркивает автор: «Если в 1989 году экономика Советского Союза была в два раза больше, чем у Китая, то сейчас китайская экономика в шесть раз больше российской». Поэтому эксперты предупреждают, что Россия в настоящий момент очень рискует «пропасть» в китайских объятиях и вскоре может оказаться «в пасти дракона», заключает Dagbladet.