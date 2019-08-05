Hill: глава Пентагона отчитал Китай за «дестабилизирующее и агрессивное» поведение

Во время визита в Австралию новый министр обороны США Марк Эспер раскритиковал политику Пекина. Глава Пентагона пообещал, что Вашингтон и его союзники не будут молча наблюдать за попытками Пекина дестабилизировать Индо-Тихоокеанский регион, сообщает The Hill.

Новый министр обороны США Марк Эспер предостерёг Китай от «дестабилизирующего» поведения в Индийском и Тихом океане. По его словам, Вашингтон и его союзники не будут спокойно наблюдать за попытками одного государства «изменять регион в собственную пользу и в ущерб остальным», пишет The Hill.

«Мы убеждены, что ни одна нация не может и не должна господствовать в Индо-Тихоокеанском регионе. И мы работаем сообща с нашими партнёрами, чтобы удовлетворить насущные потребности региона в безопасности», — заявил глава Пентагона во время выступления в Сиднее. Он вместе с госсекретарём Майком Помпео и его австралийским коллегой участвовал в ежегодных стратегических переговорах двух стран, поясняет издание.

«Мы также решительно выступаем против вызывающего беспокойства агрессивного дестабилизирующего поведения Китая. Сюда входит использование в качестве оружия общемирового достояния, применение хищнических экономических практик и сделок «долг в обмен на суверенитет», а также способствование государством кражи интеллектуальной собственности у других стран», — добавил политик.

«Предупреждение» Эспера прозвучало на фоне не ослабевающей напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Ранее президент Дональд Трамп пообещал повысить пошлины на китайские товары ещё на 10% с первого сентября. Если его угроза осуществится, то сборы будут взыматься фактически со всего импорта из Поднебесной, обращает внимание The Hill.

По мнению издания, заявление главы Пентагона также намекало на активность Пекина в Южно-Китайском море. Власти азиатской страны создают искусственные острова в регионе, чтобы «предъявить право на международную зону судоходства».

США сделали защиту морских путей сообщений и общемировых достояний ключевой особенностью своей глобальной стратегии. Но Австралия продолжает экономически зависеть от Китая, её крупнейшего торгового партнёра, отмечается в статье.

Тем не менее на прошедших в Сиднее переговорах Помпео заявил, что австралийские власти разделяют беспокойство США о милитаризации Южно-Китайского моря и следят за инвестициями Китая, «которые втягивают союзные страны в долги и коррупцию». В то же время госсекретарь подчеркнул, что администрация Трампа не предлагает кому-либо выбирать между Вашингтоном и Пекином. «Потому что это так не работает», — подчеркнул политик.