Кандидат в министры обороны США: Америке нужно больше баз в Азии для борьбы с Китаем

Кандидат в министры обороны США Марк Эспер считает, что Вашингтон должен увеличить количество баз в Индо-Тихоокеанском регионе для противостояния Китаю, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, Эспер указал на «серьёзный технологический прогресс» Пекина, который позволяет ему более эффективно подавлять американские технические средства, и, в частности, ракетные системы.

Кандидат в министры обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтону необходимо создать больше баз «по всему Индо-Тихоокеанскому региону», чтобы нивелировать «серьёзный технологический прогресс» Китая, пишет Bloomberg.

По словам Эспера, США будут искать места для «запасных оперативных баз», в то время как Пентагон «разрабатывает новые идейные концепции и создаёт рассредоточенную и гибкую конфигурацию сил, а также развёртывает новые средства для борьбы с этими угрозами». Об этом Эспер, который ранее занимал посты министра армии и и. о. министра обороны, сообщил в письменном ответе на вопросы американских законодателей в преддверии слушаний по утверждению в должности.

Назначение Эспера может произойти на фоне смены акцентов в оборонной стратегии США, которые теперь переключаются с борьбы с терроризмом на противостояние с Россией и Китаем. Китай, обладающий второй экономикой мира, вкладывает серьёзные средства в развитие военного потенциала, с тем чтобы бросить вызов господству США, особенно в Азиатско-Тихоокенском регионе, напоминает агентство.

«Китай добился существенного технологического прогресса в развитии оружейных систем, предназначенных для подавления или серьёзного ограничения потенциала американских сил, в том числе в том, что касается радиуса действия и точности наших ракетных войск, — отметил Эспер. — Кроме того, Китай работает над развитием передовых орбитальных средств, в том числе предназначенных для наблюдения и ремонта; некоторые из них также могут применяться в качестве оружия».

Эспер, которого утвердили в должности министра армии в 2017 году, в прошлом занимал пост вице-президента по связям с правительством в корпорации Raytheon. Кроме того, он также занимал должность и. о. министра обороны, после того как Патрик Шанахан не стал претендовать на это место. Тем не менее по закону 55-летний Эспер был вынужден уйти с поста и. о. министра обороны на то время, пока он официально числится кандидатом в главы Пентагона.