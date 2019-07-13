Bloomberg: они воевать у нас научились — генерал назвал Китай основной угрозой для США на ближайшие 100 лет

На ближайшие 100 лет основной угрозой для США, скорее всего, останется Китай, — об этом, как пишет Bloomberg, заявил американский генерал Марк Милли. При этом он подчеркнул, что воевать китайская сторона училась у Соединённых Штатов, пристально наблюдая за ними во время американских войн на Ближнем Востоке.
Китай в ближайшие сто лет, возможно, будет «главной угрозой» для США, — такое заявление, как сообщает Bloomberg, сделал генерал Марк Милли, которого американский президент Дональд Трамп предложил в качестве главы Объединённого комитета начальников штабов.
Выступая на слушаниях в сенате США, Милли подчеркнул, что Китай научился более эффективно сражаться, наблюдая за американскими войнами на Ближнем Востоке.
«Китай учился у нас, — заявил генерал. — Они очень пристально наблюдали за нами во время первой войны в Персидском заливе, второй войны в Персидском заливе. Они смотрели на наши возможности и во многом скопировали их. Они приняли многие из этих доктрин и структур».
По его словам, Китай «очень, очень быстро» улучшает свои войска в космосе, воздухе, киберпространстве, на земле и в море. При этом, как считает Милли, Вашингтону нужно сделать так, чтобы он не утратил своих преимуществ относительно других стран, особенно Китая.
Между тем генерал подчеркнул: «Китай не враг. Я хочу чётко дать это понять. Они — противник».
Как напоминает Bloomberg, в текущей оборонительной стратегии США угрозы со стороны Китая и России упоминаются как главные вызовы Вашингтона, при этом Москва и Пекин потеснили с первой строчки борьбу с терроризмом.
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