Обозреватель National Interest объяснил, почему не бывать союзу между Москвой и Пекином

Многие наблюдатели считают, что, оказывая давление на Россию и Китай, США толкают их друг к другу, а потенциальный союз между Москвой и Пекином — слишком опасен для Вашингтона. Но, как утверждает обозреватель The National Interest Джеймс Джей Карафано, противоречия между Кремлём и Поднебесной слишком сильны, чтобы их отношения когда-то переросли в нечто, представляющее реальную угрозу для Америки.

Сегодня все представляют себя эдакими Бисмарками, которые могут собственными руками творить историю, искусно перемещая фигуры по геостратегической шахматной доске, пишет в своей статье для The National Interest специалист по международным отношениям и вице-президент стратегического исследовательского института Heritage Foundation Джеймс Джей Карафано. Особенно многих интересует растущая связь между Россией и Китаем — казалось бы, оборви эту связь — и многих проблем можно избежать. Но автор статьи настаивает: не всё так просто.

По мнению Карафано, опасения относительно Москвы и Пекина, «вместе творящих беспредел по всему миру», сильно преувеличены. Между «друзьями» не всё гладко, так что любые попытки как следует объединить усилия доставят обеим странам слишком много хлопот.

Самопровозглашённые Бисмарки увлечены мыслью о том, что, оказывая давление одновременно и на Россию, и на Китай, Америка сама подталкивает их друг к другу. Так что рано или поздно они вместе ополчатся против США. А чтобы этого избежать, Вашингтону следует наладить отношения с Москвой, таким образом подорвав её потенциальный союз с Пекином, и сконцентрироваться на противостоянии с Поднебесной. Аналитик утверждает, что от таких представлений лучше как можно скорее избавиться.

Да, Россия и Китай сотрудничают. Да, у них немало общего. «К примеру, обе страны — безответственные авторитарные режимы, разделяющие евразийский континент». Обе любят устанавливать собственные правила, не имеют ничего против взаимодействия с «самыми скандальными правительствами мира» вроде сирийского и венесуэльского, обе не боятся «испачкать руки» ради реализации собственных интересов. И они уже успешно приходят на помощь друг к другу, чтобы ставить палки в колёса внешнеполитическим инициативам Вашингтона, будь то необходимое вето в Совбезе ООН или помощь Северной Корее.

Так что Карафано советует новым Бисмаркам задаться вопросом, зачем Москве или Пекину отказываться от такого удобного положения дел и упрощать жизнь США. Это не в их интересах. Представления о том, как президент Владимир Путин всё бросит ради Америки — лишь мечты. Российский лидер не будет делать что-то просто так, но за свою поддержку он может запросить очень высокую цену — скажем, дать ему свободу действий на Украине или Ближнем Востоке, отменить санкции. Любая из таких «сделок» может нанести существенный урон интересам Америки.

И ещё один немаловажный вопрос: что вообще Путин сможет сделать в качестве своей части сделки. Какие рычаги влияния на Пекин есть у Москвы? С другой стороны, какие рычаги влияния на США могут быть у российско-китайского союза? Не будут же они непосредственно угрожать Вашингтону в военном плане. Обе страны хотят обойти Америку «без боя». Москва, конечно, была бы не прочь, если бы США отвлеклись на военную конфронтацию с Китаем. То же самое можно сказать и про Пекин и конфликт между Россией и Америкой. Но ни Кремль, ни Поднебесная не собираются впутываться в подобные манёвры в ближайшее время. Слишком велика цена такого противостояния, даже если Москва и Пекин выступят единым фронтом.

Если военные опции отметаются, то что же тогда могут сделать Америке Россия и Китай со своими экономическими, политическими, дипломатическими рычагами и гибридной войной? Собственно, то, что они уже делают сейчас.

«У нас полно доказательств текущей политической войны против США, их друзей, союзников и интересов. Некоторые из акций осуществляются совместно, некоторые выступают примерами заимствований друг у друга, а некоторые независимы и оригинальны», — считает автор статьи.

Все эти антиамериканские меры не слишком приятны, но даже вместе они не представляют для США экзистенциальной угрозы. «Другими словами, мы можем с этим справиться и без попыток получить расположение Путина и причинения вреда нашим собственным интересам», — подчёркивает аналитик.

К тому же стоит отметить, что распределение сил у России и Китая не слишком выгодное для обеих стран. Слишком уж разные их сильные и слабые стороны. К примеру, Китай не сможет оказать России ощутимую поддержку в Сирии, а Москва не сумеет помочь Пекину в Южно-Китайском море или в торговой сделке с США.

У российско-китайской дружбы есть свои пределы. Некоторые глобальные цели у партнёров слишком разнятся. Пекин сейчас настойчиво стремится набрать влияние в Центральной Азии и Арктике — местах, где исторически Россия всегда была в сильном положении. Волей-неволей Москва может задаваться вопросом, что же на самом деле нужно Пекину, может, всё дело не в стратегическом партнёрстве, а в том, что он ждёт, когда она оступится. Как заверяет эксперт, Вашингтону становится всё очевиднее, что в отношениях с Поднебесной Россия выступает в роли «младшего партнёра». Сможет ли Путин и дальше быть «Робином при китайском Бэтмене»? Или, наоборот, насколько Бэтмену нужен Робин?

По мнению Карафано, самое мудрое для США — продолжать оказывать давление и на Россию, и на Китай, дав им при этом понять, что ничего этого может и не быть, если они начнут считаться с интересами Америки. Это непросто, но для Вашингтона оно того стоит. Вместо того чтобы пытаться разделить Путина и Си Цзиньпина, Дональду Трампу следует как раз толкать их друг к другу. Естественные противоречия не дадут российско-китайскому партнёрству перерасти в нечто, представляющее реальную угрозу США. Главный интерес для Путина и Си — сохранить их режимы, Вашингтон должен им показать, что он тоже никуда не денется и им придётся научиться жить вместе.