Немецкий эксперт: Западу нужны не санкции, а помощь России в сдерживании Китая

В попытках заставить Германию отказаться от «Северного потока — 2» США прибегают к худшим из возможных аргументов, считает сотрудник Немецкого общества внешней экономики Йозеф Брамль. Санкциями против Москвы Запад вредит сам себе. Более того, Россия нужна ему, чтобы сдерживать растущие амбиции стремящегося к власти Китая, отмечает эксперт в статье для швейцарской Neue Zürcher Zeitung.

«Своими санкциями против Путина Запад вредит сам себе — ему нужна Россия для альянса против поднимающегося Китая», — пишет в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung руководитель программы США и трансатлантических отношений Немецкого общества внешней экономики Йозеф Брамль.

С его точки зрения, американский президент Дональд Трамп и его советники по экономике и безопасности представили худшие из возможных геополитические аргументы, критикуя Германию за её планы по «Северному потоку — 2». Баланс интересов между США и Россией необходим уже хотя бы для того, чтобы придержать действия активно наступающего Китая. Однако у Трампа связаны руки из-за внутриполитических трудностей — в первую очередь, из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера и конгресса, отмечает автор статьи.

Примечательно, что в вопросе антироссийских санкций конгресс уверенно приструнил президента США, пишет Йозеф Брамль. Трампу пришлось отказаться даже от попытки воспрепятствовать санкциям конгресса, наложив на них вето, которое бы всё равно заглушило большинство в две трети представителей обеих законодательных палат.

Чтобы избежать этого поражения и на фоне расследования Мюллера убедить всех, что он не был «марионеткой Путина» ещё во времена предвыборной кампании, Трамп не упускал случая публично дать отпор российскому лидеру.

Впрочем, санкции до сих пор не способствовали изменению внешнеполитической линии главы Кремля в угоду западным стратегам, отмечает эксперт. Напротив, благодаря западным санкциям российский президент Путин может прибегать к антизападной пропаганде для отвлечения от слабостей собственного правительства в социальной и экономической сферах, уверяет автор статьи.

По его мнению, неудовлетворённые основные потребности населения в сфере социальной и экономической безопасности при этом с лихвой компенсируются с помощью «массового лекарства» — национализма, создающегося за счёт противопоставления внешним врагам. В этом случае Запад выступает в роли козла отпущения, повинного в недостатке реформ и других внутренних трудностях, разъясняет автор. Путин может превратить санкции Запада в инструмент, обеспечивающий сохранность его власти. Угроза новых экономических санкций позволяет ему создать в стране патриотические чувства и «менталитет осаждённой крепости», пишет Йозеф Брамль.

Намного больше проблем, чем санкции, властям в Москве создали низкие цены на нефть, уверяет он. Стабильность российского правительства во многом зависит от доходов экспорта в сфере энергетики. Если продаваемые объёмы нефти и газа или цены на них будут существенно снижаться в течение долгого времени, это создаст угрозу власти Путина, считает эксперт.

Вашингтону тоже известно, что российское правительство испытывает большие трудности с освобождением своей политики и экономики от этой зависимости от ресурсов. Пока что оно располагает обширными резервами, но в условиях коррупции в управляемых государством структурах эксплуатации ресурсов «существует опасность, что распадающаяся российская автократия поставит США и Европу перед ещё большими вызовами», чем украинский кризис, подчёркивает эксперт Немецкого общества внешней экономики.

Кроме того, американские эксперты по безопасности уже давно высказывают опасения, что санкции в энергетической отрасли повредят самим Соединённым Штатам, причём непосредственно и в долгосрочной перспективе. Они укрепляют Путина в его стремлении как можно скорее произвести стратегический разворот к Азии, считает автор. Российское правительство попытается расширить число партнёров. По планам Кремля, в будущем российскими энергоресурсами должны, наряду с Европой, снабжаться азиатские страны — в первую очередь, Китай. Это обеспечит доходы и стабильность власти в стране.

«Поэтому пока американские переговорщики представляют худшие из возможных экономических и геополитических аргументов против Германии из-за её планов по «Северному потоку — 2», после чего с месторождений Сибири через Санкт-Петербург в Грайфсвальд должно поставляться ещё больше российского природного газа», — заключает Йозеф Брамль. По сравнению с российским газом, американский сжиженный газ, который необходимо транспортировать кораблями и перегонять в порту в специальные терминалы, также нуждающиеся в финансировании, обойдётся намного дороже, подчёркивает эксперт, ставя под сомнение, действительно ли ответственные лица при принятии подобных решений руководствуются принципами рыночной экономики.

Геополитический аргумент о том, что Европа должна платить защищающим её США более высокую цену за безопасность и надёжность энергоснабжения, работает лишь в краткосрочной перспективе, убеждён эксперт. На последнем саммите НАТО в Брюсселе Трамп обвинял Германию в том, что она покупает у России газ на миллиарды евро, но при этом как иждивенец полагается на защиту США, оберегающих её, в первую очередь, от «российской агрессии».

Такая позиция ориентирована на прошлое и вдобавок забывает уроки истории, настаивает Брамль. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пытался подействовать на Трампа примирительно и указал на то, что даже во времена холодной войны Россия всегда была надёжным поставщиком Запада в энергетике.

Кроме того, в долгосрочной геостратегической перспективе основные угрозы безопасности США связаны не с давним противником из времён холодной войны — Россией, — а со стремящимся к власти Китаем.

Тем, кто отвечает за принятие решений в политике и экономике Германии, Йозеф Брамль со страниц Neue Zürcher Zeitung советует настраиваться на то, что представители американского конгресса будут ослаблять антироссийские санкции в той мере, в какой «пошатнувшейся мировой державе США понадобится «региональная держава» Россия» для сдерживания другой растущей мощи — Китая.