FP: слабость Трампа позволяет Путину переманивать на свою сторону союзников США

Турция приняла решение о закупке российских комплексов С-400, что говорит о несостоятельности администрации Трампа эффективно претворять в жизнь ключевые положения закона об антироссийских санкциях. Однако, как пишет Foreign Policy, в связи с этой сделкой возникают более важные вопросы о том, в состоянии ли администрация Трампа удерживать союзников и партнёров Америки от принятия решений, которые противоречат интересам США.

В июле Соединённые Штаты наконец-то решили отменить участие Турции в программе строительства истребителей F-35, сделав это в ответ на покупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Как пишет Foreign Policy, данное решение США стало вполне логичной кульминацией этой затянувшейся истории, однако эта история наглядно показала, что администрация Трампа не в состоянии эффективно претворять в жизнь ключевые положения закона об антироссийских санкциях «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Как отмечает издание, неоднозначные сигналы администрации Трампа убедили президента Эрдогана, что он может продолжать эти закупки, не рискуя навлечь на Турцию значительные санкции и навредить американо-турецким отношениям. Но в связи с покупкой Турцией С-400 возникают более важные вопросы о том, в состоянии ли администрация Трампа удерживать союзников и партнёров Америки от принятия решений, которые противоречат интересам США.

Турция была уверена, что позитивные отношения Трампа с Эрдоганом не позволят США ввести санкции против своего ключевого союзника. Согласно имеющейся информации, Трамп отвергает рекомендации своих советников о введении санкций против Турции и подаёт сигналы о том, что он не намерен наказывать Анкару за покупку российской военной техники. По мнению авторов статьи, по сути дела, администрация Трампа своими действиями может дать Кремлю зелёный свет на дальнейшие поставки российского оружия союзникам и партнёрам США, и Москва воспользуется этим, чтобы вбивать клин в отношения Америки с другими странами во всём мире. Саудовская Аравия, Катар и Индия уже давно и довольно успешно ведут переговоры с Россией о приобретении комплексов С-400. При этом они пристально наблюдают за тем, как администрация Трампа использует санкции по закону CAATSA, оценивая потенциальные риски и преимущества от закупок российских боевых систем.

Как заключает издание, Белый дом поставил себя в заведомо проигрышное положение. Если он воздержится от введения санкций против Турции, это ещё больше ослабит закон CAATSA, продемонстрирует бессодержательность звучащих угроз и вызовет раздражение в конгрессе. А если администрация введёт суровые санкции, она ещё больше испортит американо-турецкие отношения, что будет на руку Москве.

«Но ущерб в значительной мере уже нанесён. Не сумев эффективно претворить в жизнь закон CAATSA за два прошедших года, администрация Трампа упустила возможность остановить турецкую сделку по приобретению российских ЗРК, и это наверняка придало смелости другим странам, которые теперь будут охотнее заключать аналогичные соглашения с Москвой», — заключают авторы материала.