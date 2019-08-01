FP: слабость Трампа позволяет Путину переманивать на свою сторону союзников США

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Newsweek: Россия и Иран пошли на «беспрецедентный шаг» в ответ на попытки США создать антииранскую коалицию Newsweek
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TA: «российская экономика меньше итальянской» — американский профессор уверен, что Европа защитит себя и без помощи США Tages-Anzeiger
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Вести: на Украине создадут «всемирный русскоязычный телеканал» Вести
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WSJ: сближение Москвы и Пекина обусловлено заметным ростом мощи США Wall Street Journal
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DWN: немецкий бизнес призвал военных навести порядок в Ормузском проливе Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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ORF: глава OMV заверил — несмотря на сопротивление США, первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в Европу уже к Новому году ORF
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Daily Telegraph: Великобритания потеснила Россию среди мировых лидеров по торговле оружием Daily Telegraph
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Обозреватель: Украине предрекли переворот из-за отмены военного парада Обозреватель
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Чернов рассказал, что эмоционально отреагировал на свой уход из ЦСКА
Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов высказал мнение о своём переходе в самарский клуб из московского ЦСКА.
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В офисе Зеленского прокомментировали сообщения об отставке Богдана
Заместитель главы офиса украинского лидера Руслан Рябошапка прокомментировал сообщения СМИ о том, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
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Цены на нефть WTI и Brent снизились более чем на 6%
Мировые цены на нефть снизились в ходе торгов более чем на 6% в четверг, 1 августа.
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Черевченко взял на себя вину за разгромное поражение «Арсенала» от «Нефтчи» в матче ЛЕ
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал разгромное поражение от азербайджанского «Нефтчи» в ответном матче второго квалификационном раунда Лиги Европы УЕФА.
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В Сургуте неизвестный напал с ножом на полицейских
В Сургуте неизвестный совершил нападение с ножом на полицейских, в результате один правоохранитель погиб, ещё один ранен.
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Футболист АЗ Тиль высказался о переходе в «Спартак»
Полузащитник голландского клуба АЗ Гус Тиль прокомментировал свой возможный переход в московский «Спартак».
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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Чили
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Чили. Об этом сообщает Геологическая служба США.
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В сети появилось новое видео инцидента с фанатами «Спартака» в Ростове-на-Дону
В сети опубликована новая видеозапись инцидента между сотрудниками ОМОНа и болельщиками «Спартака», который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
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Политолог оценил слова Трампа о пошлинах на товары из КНР
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США с 1 сентября введут пошлины в 10% на «оставшийся» импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд.
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Власти Москвы сообщили о согласовании митинга 10 августа
Московские власти согласовали проведение акции за допуск независимых кандидатов 10 августа на проспекте Академика Сахарова в столице.
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Гутерреш заявил, что расследование инцидентов в Идлибе будет «объективным»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что расследование инцидентов в сирийском Идлибе будет «объективным».
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«Арсенал» не сумел выйти в третий квалификационный раунд ЛЕ
Тульский футбольный клуб «Арсенал» потерпел разгромное поражение от азербайджанского «Нефтчи» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
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Зеленский уволил начальника управления СБУ в Запорожской области
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Хилько с должности начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Запорожской области.
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«Бавария» опровергла информацию о согласии Зане перейти в клуб
Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» выступил с официальным заявлением относительно информации о согласии форварда сборной Германии по футболу Лероя Зане на переход из английского «Манчестер Сити».
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Суд отказал в УДО осуждённому за наркотики журналисту из Иванова
Южский районный суд Ивановской области отказал в условно-досрочном освобождении журналисту Андрею Евгеньеву по итогам рассмотрения ходатайства.
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«Газпром»: газопровод «Северный поток — 2» построили на 71%
В «Газпроме» сообщили, что строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 71%.
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Теннисист Медведев объяснил, почему живёт в Монако, а не в Москве
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему живёт в Монако, а не в России.
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В ЯНАО прокуратура проверит недостроенное здание у детской площадки
В Салехарде проверят недостроенное здание у детской площадки, передаёт URA.RU. Соответствующее распоряжение дал заместитель генерального прокурора Юрий Гулягин во время приёма граждан в Лабытнанги.
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В Нижнем Новгороде проверяют сообщения о травмировании 13-летней девочки
В Нижнем Новгороде проверяют сообщения о том, что 13-летняя девочка получила травму из-за неисправных качелей. Об этом информирует NewsNN.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
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Теннисист Медведев заявил, что считает РПЛ скучной
Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о Российской премьер-лиге (РПЛ).
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В Госдуме оценили создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT создание по поручению Генсека ООН Антониу Гутерреша комиссии по расследованию инцидентов на северо-западе Сирии.
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В ДНР заявили о ранении трёх ополченцев при атаке беспилотника ВСУ
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что три ополченца получили ранения в Донбассе при атаке беспилотника ВСУ.
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Трамп: США введут пошлины на товары из КНР на сумму $300 млрд
Американский лидер Дональд Трамп написал в своём Twitter, что США с 1 сентября введут пошлины в 10% на «оставшийся» импорт из Китая, который оценивается в $300 млрд.
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Синоптик прокомментировал осеннюю погоду в Москве
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал осеннюю погоду в столице.
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В аэропорту Екатеринбурга появились электронные посадочные талоны
В аэропорту Екатеринбурга начали использовать электронные посадочные талоны. Они действуют для внутрироссийских рейсов, сообщает TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
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В Совфеде осудили создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал создание по поручению Генсека ООН Антониу Гутерреша комиссии по расследованию инцидентов на северо-западе Сирии.
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Серебряный призёр ЧЕ-2013 по тяжёлой атлетике Киреев дисквалифицирован за допинг
Российский тяжелоатлет Ринат Киреев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
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Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» отправили к месту выпуска
Третью партию косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье отправили на фурах к месту выпуска в Хабаровском крае. Об этом сообщил представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
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Стало известно, на каких турнирах выступят фигуристы Степанова и Букин перед Гран-при США
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, намерены принять участие в одном из турниров серии Challenger перед стартом этапа серии Гран-при в США.
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Учёные заявили об объединении косаток из «китовой тюрьмы» в одну группу
Учёные заявили, что косатки, отпущенные на волю из «китовой тюрьмы», объединились в одну группу, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
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Самолёт Бе-200 вновь приступит к тушению пожаров в Якутии
Самолёт-амфибия Бе-200 2 августа вновь приступит к тушению природных пожаров на территории Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
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В Госдуме оценили призыв Гутерреша к России и США продлить СНВ-III
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша к России и США продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
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Источник: ЕС обсудит с Россией и Украиной контракт по транзиту газа
Еврокомиссия предложила России и Украине провести 16 сентября трёхсторонние министерские переговоры об условиях транзита газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
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МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
Министерство иностранных дел России прокомментировало создание по поручению Генсека ООН Антониу Гутерреша комиссии по расследованию инцидентов на северо-западе Сирии, заявив, что эта идея носит провокационный характер.
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Базаревич о пропуске Мозговым ЧМ: к сожалению, всё так, как мы и предполагали
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал информацию, что Тимофей Мозгов не сыграет за национальную команду на чемпионате мира по баскетболу 2019 года в Китае.
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СМИ: Глава офиса Зеленского подал в отставку
Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на источник в администрации.
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Мозгов не сыграет за сборную России по баскетболу на чемпионате мира
Центровой сборной России Тимофей Мозгов не поможет национальной команде на чемпионате мира по баскетболу 2019 года в Китае.
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Кафельников поделился впечатлениями от введения в Международный зал теннисной славы
Самый титулованный теннисист России Евгений Кафельников поделился впечатлениями от введения в Международный зал теннисной славы, расположенный в американском Ньюпорте.
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Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-III
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Соединённые Штаты продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
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СМИ: Зане согласился на трансфер в «Баварию»
Нападающий английского «Манчестер Сити» и сборной Германии по футболу Лерой Зане ответил согласием на предложение перейти в мюнхенскую «Баварию».
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Корабли ЧФ и Каспийской флотилии выполнили 100 боевых упражнений в течение месяца
Более 50 кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии выполнили около 100 боевых упражнений в течение месяца, сообщает «Крыминформ».
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Медведчук оценил шансы команды Зеленского достичь мира на Украине
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук оценил шансы команды президента Украины Владимира Зеленского достичь мира в стране.
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Гол Комличенко помог «Младе Болеслав» выйти в следующий квалификационный раунд ЛЕ
Чешский футбольный клуб «Млада Болеслав» одержал победу над казахстанским «Ордабасы» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
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В Оренбургской области рассказали о закупках оборудования для клиник
В Оренбургской области рассказали о закупках оборудования для двух клиник в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает RIA56. В 2019—2024 годах на эти цели потратят 1,9 млрд рублей.
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Болтон прокомментировал санкции против главы МИД Ирана
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал санкции против главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
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Тело погибшего боксёра Дадашева доставлено в Россию
Тело российского боксёра Максима Дадашева, скончавшегося от полученных травм после поединка, было доставлено в Россию.
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Спасатели предупредили о ветре до 23 м/с в Оренбургской области
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области, сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
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Пропавших в Белом море туристов обнаружили живыми
Группу туристов в составе десяти человек из Санкт-Петербурга, пропавшую в Белом море на территории Карелии, обнаружили, людей эвакуируют на вертолёте.
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Туктамышева предложила создать в фигурном катании аналог Матча всех звёзд НБА
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, каким образом можно разнообразить межсезонье.
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В Петербурге рассказали о программе празднования Дня ВДВ
В Санкт-Петербурге рассказали о программе празднования Дня Воздушно-десантных войск, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на городскую администрацию.